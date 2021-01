I litigi degli scimpanzé: i primati combattono insieme

Lo studio sui litigi degli scimpanzé é stato pubblicato su Nature Communications.









Gli amici lottano insieme

I litigi degli scimpanzé possono sembrare casualissime baruffe. Ma sappiamo tutti quanto questi primati ci somiglino sotto vari aspetti. Nel contesto del progetto Tai Chimpanzee, è apparso chiaro che anche nella lotta questo fosse verosimile. Infatti, gli scimpanzé cooperano a livello di gruppo: nelle controversie cooperano persino con i membri del gruppo con cui non sono imparentati. Anche se chi si immischia in lotte con gruppi vicini rischia lesioni gravi o addirittura di morte. I ricercatori hanno osservato tre comunità di scimpanzé nel Parco Nazionale di Tai in Costa d’Avorio. Qui hanno documentato relazioni sociali, estensione del territorio e incontri tra gruppi. “Siamo stati in grado di analizzare quasi 500 battaglie vocali e fisiche degli ultimi 25 anni con la partecipazione di almeno una delle tre comunità, alcune delle quali hanno causato gravi ferite o addirittura la morte” afferma Liran Samuni, autore principale dello studio

Se tocchi lui, tocchi me

Lo studio ha mostrato che i maschi e le femmine partecipano in gruppo alle battaglie e che tre fattori aumentano la probabilità di partecipazione. Difatti, la partecipazione aumentava se l’incontro intergruppo includeva numerosi partecipanti. Altro fattore rilevante è la presenza dei parenti materni. Infine, la presenza di partner sociali non consanguinei spronava la cooperazione. “Sembra che gli scimpanzé non solo considerino il numero assoluto del loro sottogruppo quando si muovono in battaglia, ma considerano la presenza di un membro fidato del gruppo, che li sosterrà in caso di attacco”, aggiunge Catherine Crockford, autore senior. “Questi risultati suggeriscono”, continua Samuni, “che il legame tra relazioni sociali forti e durature e impegni negli atti collettivi non sia unicamente umano. Anzi è presente in uno dei nostri parenti viventi più stretti, lo scimpanzé”.

Scimmie insieme forti

Parafrasando Cesare, il capo delle scimmie intelligenti de “L’alba del pianeta delle scimmie”, la cooperazione è alla base della sopravvivenza. Come nella saga con Andy Serkis, e come è stato per i Sapiens, lottare insieme rafforza il gruppo e salvaguardia l’individuo. “Questo studio fa parte di una serie di indagini che collegano la cooperazione in gruppo con la competizione fuori gruppo”, spiega Roman Wittig, direttore del Tai Chimpanzee Project e co-autore . “Siamo stati in grado di dimostrare che la competizione fuori dal gruppo riduce la riproduzione degli scimpanzé e le dimensioni del loro territorio.

Legami e felicità

D’altra parte, la competizione fuori dal gruppo aumenta la coesione all’interno del gruppo e, probabilmente facilitata dall’ormone ossitocina, riduce la probabilità di defezione in battaglia . “I dati del Tai Chimpanzee Project, con quattro comunità vicine osservate quotidianamente, saranno una fonte chiave per le indagini scientifiche sulle cause ultime e prossime della cooperazione a livello di gruppo. “Gli scimpanzé Tai possono insegnarci”, sottolinea Wittig, “quali strumenti sociali consentono la capacità unica dell’uomo di cooperare su larga scala con i non parenti”.









Daniele Tolu