L’iniziativa “I Luoghi del Cuore” per riscoprire il nostro Bel Paese.

Anche quest’anno, nella settimana della ripartenza, il FAI lancia una nuova edizione del censimento de “I Luoghi del Cuore”.

Dal 6 maggio al 15 dicembre 2020 chiunque potrà votare il proprio “posto del cuore”, quello a cui si è particolarmente affezionati e che si vorrebbe vedere salvaguardato e valorizzato.

Un grido d’amore, che spalanca le porte alla libertà di viaggiare e alle meraviglie del nostro Bel Paese:







La nuova edizione de I Luoghi del Cuore, la decima, abbatte le mura domestiche, che ci hanno imprigionato negli ultimi due mesi e ci proietta verso un futuro nuovo. Un futuro fatto di viaggio e di scoperta, che ora ci sembra ancora troppo lontano.

“I Luoghi del Cuore realizzano un miracolo, grazie alla forza dell’amore che gli italiani hanno per il loro Paese. Se si vuole, si può, perché l’amore smuove le montagne”

Afferma Marco Magnifico, vicepresidente esecutivo del FAI.

I risultati ottenuti in queste nove edizioni sono stati strabilianti. Anche grazie alla partnership di Intesa Sanpaolo, il FAI ha sostenuto negli anni ben 119 progetti di salvaguardia e tutela del territorio, in 19 diverse regioni d’Italia.

Per votare basta un semplice click, collegandosi al sito ufficiale del Fondo Ambiente Italiano.

Tra la classifica compaiono: la città di Bergamo, il Convento di San Giacomo a Savona, l’Abbazia di Chiaravalle a Milano, il Parco della Rimembranza di Napoli… e questi sono solo alcuni dei magnifici luoghi votati, sino ad ora, dagli Italiani.

Tra i votanti compaiono anche volti noti, come quello dell’attore bergamasco Alessio Boni, testimonial del progetto, quello di Cristiana Capotondi e di Stefano Fresi.

Quest’anno, però, si tratta di un’edizione unica, arricchita da due “classifiche speciali”. La prima è dedicata ai luoghi delle aree montane del Paese – che ricoprono circa il 54% del nostro territorio – e la seconda dedicata ai “luoghi storici della salute”, cioè tutti quei presidi sanitari che, purtroppo, in questi ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere bene. Per i luoghi decretati come vincitori di queste due classifiche speciali verrà pensato un progetto concreto del valore complessivo di 20 000€.

Anche per il primo, il secondo e il terzo luogo classificato verrà ideato un piano di recupero dal valore rispettivamente di 50.000€, 40.000€ e 30.000€ totali.

Tuttavia, la forza di questa iniziativa non si ferma allo stanziamento di fondi e al lancio dei rispettivi progetti di salvaguardia, restauro e tutela. Infatti, attraverso la partecipazione attiva al censimento, ogni italiano potrà tornare a scoprire la bellezza che la Nostra Terra ha da offrire e approfittarne per scegliere la metà delle prossime vacanze.

Ma cosa faremo quest’estate?

La nostra, dovrà essere un’estate tutta “made in Italy”, a sostegno di un’economia, una cultura e una società devastata dal grande mostro del Covid-19.

Lo afferma anche The Telegraph, quotidiano inglese, che qui elogia la bellezza dell’Italia e invita i propri lettori a tornarci, quando tutto sarà finito. Sì, perché l’afflusso estero nel 2019 ha rappresentato circa il 50,3% dei turisti totali presenti sul territorio. È normale augurarsi che quest’anno saranno altrettanti a tornare a farci visita, se non di più.

Quello del turismo è uno dei tanti settori dell’economia italiana ad essere stato duramente colpito dall’emergenza sanitaria ed ora è letteralmente in ginocchio.

“Serve un intervento straordinario”

Dice il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini. Il ministro aggiunge di non voler anticipare nulla in merito alle misure discusse in queste ore.

Il governo sembra essere al lavoro, determinato a superare le criticità che questo settore è chiamato ad affrontare.

In questo scenario post-coronavirus dobbiamo continuare ad essere fiduciosi e propositivi. Tra le spiagge del Salento o nel cuore delle Dolomiti, le vacanze quest’anno si faranno e saranno tutte all’insegna del tricolore. Così, finalmente, noi Italiani, potremo tornare a vivere la magia dei nostri Luoghi del Cuore, a respirarne l’aria, ad ascoltarne la melodia e a riempirci gli occhi di quell’incredibile meraviglia.

Giorgia Battaglia