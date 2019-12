I mattoncini LEGO sono il futuro dei refrigeratori a diluizione?

Mai avrei pensato di scrivere a proposito dei mattoncini LEGO, perlomeno non per questa sezione dedicata alle ultime notizie di Scienza e Tecnologia.

Ci ha pensato l’università di Lancaster a farmi cambiare idea, ne ha appena dato notizia sul suo sito, ma ha anche pubblicato un divertentissimo video dell’esperimento su Youtube



L’articolo scientifico che riporta i risultati è stato pubblicato su Scientific reports.

L’esperimento consisteva nel mettere in un refrigeratore a diluizione (una macchina capace di raggiungere temperature di pochi millesimi di grado sopra lo zero assoluto) un pupazzetto della LEGO e quattro mattoncini impilati.

Come funziona un refrigeratore a diluizione? Sfrutta il fatto che quando raffreddi una miscela di elio-3 e elio-4 questa subisce una separazione di fase (fase in chimica è un sistema termodinamico con caratteristiche chimiche e fisiche uniformi) spontanea per un effetto quantistico, una delle due fasi è praticamente elio-3 puro, l’altra è composta solo dal 6,6% di elio-3, poiché questo isotopo è più leggero dell’elio-4 galleggia in superficie, se viene pompato via il processo è endotermico e dunque raffredda ulteriormente la camera permettendo di arrivare a temperature che sono migliaia di volte più basse di quelle dello spazio.







Come il video testimonia alla fine dell’esperimento tanto la figurina che i mattoncini LEGO erano in ottime condizioni, questa era la prima verifica da fare, se la plastica ABS (sigla che sta acrilonitrile-butadiene-stirene un comune polimero plastico usato per produrre un’infinità di oggetti tra cui i famosi mattoncini) potesse resistere venendo raffreddata alle temperature più basse dell’universo.

Il risultato interessante che ha portato i ricercatori a scrivere un articolo scientifico è che misurando la conduttività termica della pila di mattoncini hanno scoperto che proprio il sistema di incastro dei mattoncini ha portato la struttura a comportarsi come un efficientissimo isolante termico.

Questo apre prospettive interessantissime per le tecniche di costruzione dei futuri refrigeratori a diluizione, poter utilizzare la plastica (in effetti si sta già sperimentando sulla ABS) e poter realizzare strutture componibili invece che pezzi unici abbasserebbe decisamente i costi di produzione di strumenti che sono essenziali per la ricerca in fisica ed anche per le sue applicazioni pratiche come i supercalcolatori basati sulla quantistica.

Roberto Todini