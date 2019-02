Piccolo è bello: perché i mercati di frontiera sono i nuovi mercati emergenti

In un momento in cui i mercati in via di sviluppo sono sotto pressione, sembra strano considerare il mercato azionario più piccolo e meno sofisticato del mondo. Eppure i mercati ‘di frontiera’, quei mercati considerati ancora più emergenti rispetto ai mercati emergenti, possono avere un posto in un momento in cui quelli azionari globali stanno diminuendo. Sono certamente piccoli.

Il PIL del Bangladesh è pari a circa un terzo della capitalizzazione di mercato di Apple. Ciò porta associati, ma ha anche un aspetto positivo. I mercati emergenti più grandi che sono più integrati nell’economia globale possono essere colpiti dalle percezioni sulla forza del dollaro, o dal percorso dei tassi di interesse statunitensi, come si è visto l’anno scorso.

Tuttavia, con l’eccezione dell’Argentina, le economie di frontiera “ballano in gran parte la loro musica”. A differenza dei più grandi mercati in via di sviluppo, questi mercati azionari – tra cui Pakistan, Vietnam, Marocco e Nigeria – sono dominati da investitori locali piuttosto che internazionali.

Ciò significa che sono meno soggetti al flusso e riflusso del sentimento internazionale, che può ritirare il capitale quando l’economia globale è cattiva e reintrodurla quando è vivace, creando volatilità. Ovvero che i mercati di frontiera possono essere vantaggiosi dal punto di vista della diversificazione del portafoglio. Hanno diversi rischi e driver e, per quanto possa sembrare strano, possono avere un ruolo nel ridurre la volatilità complessiva di un portafoglio.









Significa, inoltre, che ogni paese deve essere considerato per i suoi meriti. I mercati di frontiera possono essere molto diversi: dalle economie del Medio Oriente, ricchi ma considerati “di frontiera” perché chiusi agli investitori esterni. A quelli del Kenya o del Pakistan, che stanno crescendo rapidamente partendo però da un base bassa.

Ognuno si esibirà in modo diverso in diversi ambienti di mercato e ciò crea opportunità per gli StockPicker.

Opportunità che non possono essere trovate altrove

I mercati di frontiera saranno certamente meno sofisticati dei mercati sviluppati. Tuttavia, hanno alcuni vantaggi notevoli. Con crescita elevata, demografia di supporto, culture imprenditoriali, la volontà di abbracciare il cambiamento tecnologico e le riforme politiche. Si prevede che il Bangladesh crescerà al 7,3% per il 2019, al Vietnam al 6,6%. Questi paesi sono interessanti perché piccoli cambiamenti positivi possono avere un impatto enorme.

Le aziende che sfruttano questi vantaggi possono offrire opportunità che non possono essere trovati altrove. In vari modi i mercati di frontiera stanno bypassando un intero livello di sviluppo – passando direttamente ai pagamenti mobili piuttosto che istituendo banche di lusso. Questo sta portando alla nascita di nuovi gruppi tecnologici locali. In Kenya, la tendenza al mobile money è ben consolidata .









La Square Pharmaceuticals in Bangladesh ora esporta in 36 paesi, in tutto il mondo, ed è in prima linea nelle mutevoli richieste mediche di popolazioni in crescita e in via di maturazione. È in corso dal 1958 e ha un team dirigenziale forte e consolidato. Le aziende tendono a essere scarsamente ricercate, il che crea opportunità per chi è disposto a rimboccarsi le maniche.

Mentre gli investitori non troveranno la stessa trasparenza delle segnalazioni che ricevono per le società di mercato sviluppate, è possibile che analisti diligenti si mettano sotto la pelle di queste società.

Inevitabilmente, i fattori macroeconomici saranno importanti e dovranno far parte di qualsiasi analisi. La Nigeria, ad esempio, ha avuto difficoltà a causa della debolezza del prezzo del petrolio. È importante capire il ciclo in questi paesi e come si stanno sviluppando. In Nigeria, un periodo di debolezza ha costretto il governo a riconoscere che è necessario riequilibrare l’economia dal petrolio e migliorare la sua bilancia commerciale. Attraverso un processo di industrializzazione e sostituzione delle importazioni.

Ciò creerà un’economia più forte a lungo termine e crediamo che sia ai piedi di una ripresa economica. Le banche nigeriane sono i principali beneficiari di questo miglioramento.









Per quanto riguarda il portafoglio di alcuni paesi, intendono investire in quei paesi con caratteristiche di frontiera adeguate. Il che significa evitare aree come il Kuwait o il Golfo (che sono le ponderazioni più alte dell’indice MSCI Frontier Market). Si tratta di economie a bassa crescita, ad alto reddito e dove non si trova l’eccitazione nei mercati di frontiera.

Sono nel “mirino”: il Vietnam, la Nigeria, il Pakistan e il Kenya, dove gli investitori possono avere accesso a società con opportunità di crescita fuori misura.

Sono passati solo sei anni da quando il presidente dell’Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, annunciò che il governo avrebbe conquistato una quota di maggioranza in YPF. La più grande compagnia petrolifera della nazione, e questo rimane un rischio in paesi politicamente fragili.

Sono favorite società below the radar, con asset di alta qualità, un forte team di gestione e una buona governance. Tendono ad essere di proprietà familiare o di proprietà di multinazionali.

È stato un anno difficile per i mercati di frontiera. Tuttavia, questo ha creato alcune interessanti opportunità in una asset class unica. Crediamo che abbia un ruolo in un portafoglio bilanciato in un momento in cui i mercati sono più difficili.

Felicia Bruscino