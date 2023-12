Il cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti e pressanti che l’umanità affronta oggi. In un mondo sempre più interconnesso, le soluzioni etiche al cambiamento climatico richiedono una prospettiva globale e aperta. Si è parlato spesso delle migrazioni come di un problema, ma forse è giunto il momento di considerarle come una parte cruciale della risposta a questa emergenza. In effetti, alcuni sostengono che i migranti possono risolvere la crisi climatica, rappresentando una delle chiavi per risolvere il problema.

La migrazione umana è stata da sempre uno strumento chiave nella storia dell’uomo, spesso accompagnata dalla sua abilità di manipolare l’ambiente circostante. Tuttavia, questa capacità manipolativa, quando non è supportata da un’etica condivisa, può comportare il superamento delle capacità dell’ambiente di sopportare lo sviluppo di una specie pervasiva come la nostra. In passato, l’etica condivisa era principalmente associata alla religione e alla sua visione di prospettiva verso la salvezza, in un mondo le cui profondità erano considerate inconoscibili alla razionalità umana fino alla modernità.

Il continuo sviluppo delle capacità manipolative umane attraverso la tecnologia e la crescente crisi delle credenze nelle verità religiose trascendenti hanno reso la nostra specie più vulnerabile, poiché sempre meno persone presuppongono l’universalità dei principi morali che sono alla base della cooperazione tra gli esseri umani e, di conseguenza, della nostra stessa sopravvivenza. Nel corso dei secoli, lo sviluppo socio-culturale ha portato all’organizzazione di un sistema di governo sociale e politico basato sul concetto di nazioni sovrane, alimentato dalla percezione dei confini territoriali come “casa propria”. Tuttavia, l’accelerazione della complessità culturale e il rapido mescolamento culturale indotto dalla globalizzazione hanno generato preoccupazioni e paure riguardo alla preservazione dell’identità e della comunità.

È innegabile che esistano differenze culturali che possono essere più critiche di altre, ma l’approccio immaginativo di impedire le migrazioni e il mescolamento culturale a lungo termine può comportare il rischio altrettanto grave della perdita di valore delle comunità stesse.

Ci sono due antinomie che minacciano la governance socio-ambientale e lo sviluppo umano: il rapporto tra il lungo e il breve periodo, e il rapporto tra i bisogni individuali e quelli collettivi. La minaccia ambientale spinge a trovare un equilibrio a favore del lungo termine e dei bisogni collettivi, poiché il problema ambientale richiede investimenti iniziali in termini di costi socio-economici per ottenere benefici futuri, e coinvolge l’intero pianeta, che rappresenta la dimensione globale. Tuttavia, il negazionismo ambientale emerge dalla percezione della difficoltà e dell’opposizione a una prospettiva globale e a lungo termine, a causa dei costi immediati e degli interessi individuali che questa visione comporta.

Alcune paure sono alimentate anche dalla crisi della scienza, che molti avevano visto come una fonte di certezza durante i periodi di fiducia nel progresso umano. Questa crisi, percepita principalmente da coloro che non sono coinvolti o interessati nella scienza, ha generato un senso di fallimento e delusione.

Una forma meno estrema di negazionismo consiste nell’immaginare che i disastri ambientali siano il risultato di cicli naturali o che si verificheranno in un futuro lontano, e che la tecnologia potrà alla fine risolvere i problemi. Tuttavia, questa visione può sfociare in teorie del complotto, attribuendo la mancanza di soluzioni alla mancanza di volontà o ai profitti delle élite. In effetti, il massimo profitto non è in sé una teoria del complotto, a meno che non si traduca in un processo decisionale in cui poche persone potenti si spartiscono le risorse a scapito della maggioranza.

Un’altra forma di negazione coinvolge la convinzione che le minacce ambientali, soprattutto le catastrofiche, siano eventi futuri lontani. È difficile convincere coloro che abbracciano questa visione che si tratta di una distorsione della percezione, simile al comportamento di uno struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia. Tuttavia, i dati danno ragione a chi sostiene l’urgenza del problema.

Attualmente, migliaia di bambini muoiono quotidianamente per la mancanza d’acqua, mentre una minoranza della popolazione mondiale consuma la maggior parte delle risorse idriche. Entro il 2050, dovremo produrre un’ulteriore quantità significativa di cibo per sostenere la crescente popolazione, mentre il cambiamento climatico comporta sfide significative per l’agricoltura.

Le migrazioni climatiche sono già una realtà, con milioni di persone costrette a spostarsi a causa delle condizioni insostenibili nei loro luoghi di origine. Le catastrofi legate al clima causano danni economici considerevoli, superando spesso quelli causati dalle guerre. Questi fatti pongono una serie di sfide cruciali, tra cui il rapporto tra il lungo e il breve periodo e il rapporto tra bisogni individuali e collettivi.

Una visione ottimista riconosce che, nonostante i cicli climatici naturali, le attività umane stanno accelerando il cambiamento climatico. Questo riconoscimento può aprire la strada a soluzioni innovative e alla ricerca di modi per mitigare gli effetti negativi sul pianeta.

Un’altra forma di negazione coinvolge l’ottimismo eccessivo nei confronti dell’innovazione tecnologica, con la convinzione che le soluzioni tecniche risolveranno tutti i problemi. Tuttavia, queste soluzioni tecnologiche possono comportare benefici per alcune regioni e danni per altre, a seconda delle politiche e delle decisioni adottate. Inoltre, le tecnologie devono essere accompagnate da valori etici condivisi per guidare le scelte e garantire equità.

Il futuro richiede un cambio di stile di vita e di consumo, insieme a un ritorno a un equilibrio tra politica e mercato, in cui la politica non promuove una crescita immorale ma promuove una redistribuzione delle risorse. Questo cambiamento richiede la fiducia nelle istituzioni e un approccio democratico che tenga conto delle opinioni di tutti.

Le migrazioni sono parte integrante della soluzione, ma richiedono un coordinamento globale. Gli sforzi per prepararsi alle migrazioni di massa sono visibili in alcune parti del mondo, ma sono necessari ulteriori sforzi. La gestione delle migrazioni richiede cooperazione e una riflessione etica sulla condivisione delle risorse e delle responsabilità.

Superare i pregiudizi politici, immaginare il futuro e adottare una nuova etica globale possono aiutarci a diventare più resilienti. Dobbiamo abbracciare una visione di cittadinanza globale e lavorare insieme per affrontare le sfide ambientali e umane che ci attendono. La soluzione non risiede nelle migrazioni stesse, ma nelle condizioni che le rendono necessarie. La cooperazione globale e la condivisione di una morale universale sono fondamentali per affrontare queste sfide in modo efficace.