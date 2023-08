I minori uccisi da armi da fuoco raggiungono un livello record negli Stati Uniti

Posted on

Dalla parte di chi lotta per essere riconosciuto, dell'essere umano e dei suoi diritti. Contribuisci a preservare la libera informazione.

Le statistiche riportano una realtà sconvolgente: il numero di minori uccisi dalle armi da fuoco negli Stati Uniti ha raggiunto proporzioni allarmanti. Uno studio dell’American Academy of Pediatrics rivela che nel 2021 ben 4.752 bambini hanno perso la vita a causa di ferite da arma da fuoco, superando i 4.368 del 2020 ei 3.390 del 2019.

Secondo uno studio recentemente pubblicato dall’American Academy of Pediatrics (AAP), il numero di minori uccisi da armi da fuoco negli Stati Uniti ha raggiunto un livello allarmante. Analizzando il database sulla mortalità dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), il rapporto, pubblicato sulla rivista Pediatrics dell’AAP, ha rivelato che nel 2021 (ultimo anno per cui erano disponibili dati) ben 4.752 bambini hanno perso la vita a causa di lesioni legate ad armi da fuoco. Questo dato rappresenta un incremento rispetto ai 4.368 decessi registrati nel 2020 e ai 3.390 del 2019.

Il 2021 ha segnato un triste record che collega la violenza armata ai bambini, con un aumento costante e preoccupante delle morti legate alle armi da fuoco. Il fenomeno ha raggiunto proporzioni allarmanti tanto da posizionarsi al primo posto tra le cause di morte tra i minori negli Stati Uniti, a partire dal 2020.

Il rapporto ha evidenziato anche disuguaglianze significative nella distribuzione delle morti da armi da fuoco tra gruppi demografici. I bambini neri rappresentano circa il 67% delle vittime di omicidi con armi da fuoco, mettendo in luce una disparità sconcertante. D’altra parte, il 78% dei suicidi assistiti da armi da fuoco coinvolge bambini bianchi. Questi dati sottolineano come il fenomeno delle morti da armi da fuoco tra i minori sia intriso di dinamiche complesse e che variano tra gruppi demografici diversi.

Le implicazioni di queste cifre sono sconcertanti. Mentre il dibattito sulla regolamentazione delle armi da fuoco negli Stati Uniti continua a dividere l’opinione pubblica, lo studio dell’AAP fornisce prove tangibili dell’impatto devastante che questa problematica sta avendo sui bambini e sulle loro famiglie. L’aumento costante delle morti da armi da fuoco tra i minori richiede una riflessione profonda sulla necessità di politiche e azioni concrete volte a prevenire tali tragedie.

Lo studio dell’American Academy of Pediatrics ha messo in luce una realtà allarmante che richiede un approccio multidimensionale, coinvolgendo la società, le istituzioni e i legislatori al fine di affrontare le cause profonde di questa tendenza preoccupante e porre fine alla violenza armata che continua a colpire i più vulnerabili tra noi.