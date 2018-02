Jhon Oliver e ciò che pensano dei nostri politici all’estero

Mancano quattro giorni al 4 Marzo. Una data cruciale per il nostro paese, un’elezione quanto mai sentita in un paese sempre più teso. Le preoccupazioni sono tante, i problemi ancora di più e le soluzioni stentano ad arrivare. Ogni partito cerca di incarnare al meglio i temi che stanno a cuore agli elettori e il confronto si fa sempre più agguerrito. Ormai gli italiani hanno quasi tutti deciso e gran parte di questi si è arroccata in posizioni politiche inespugnabili. Ma come accade per noi stessi, anche per i nostri leader politici è utile un parere esterno, qualcosa che ci metta davanti a come appaiono agli occhi che guardano con la sincera superficialità di chi non vive la situazione dall’interno. Jhon Oliver in un monologo ormai virale sul web ci fa capire come appaiono i nostri politici all’estero.









Questa una sintesi, anche poco accurata, della satira fatta sulle nostre imminenti elezioni dal comico americano. Il video integrale è disponibile in lingua originale su You Tube, comprensibile attivando i sottotitoli. Molti possono storcere il naso davanti a qualche battuta scontata sugli italiani (la vespa in canottiera, un tocco di classe), ma la verità è che su molte cose dette ai nostri politici troveremmo grandi difficoltà a controbattere.

Ovviamente, ai fini dell’intrattenimento, è più produttivo parlare delle grottesche caratteristiche dei leader politici piuttosto che dei loro punti forti, per cui non la si può prendere come una vera e propria propaganda elettorale. Anche perché non risparmia nessuno.

Una situazione Caotica

Volendo uscire dall’aspetto “comico” della situazione, troviamo un esaustivo articolo del Business Insider inglese. La situazione che descrive è una sorta di caotica accozzaglia di partiti alle prese con un sistema complesso ed una legge elettorale confusa. Ancora una volta avremmo davvero grandi difficoltà a confutare questa considerazione dei nostri sistemi politici all’estero. Chi di noi ha davvero capito come funzionano queste elezioni?

A dimostrazione dell’estrema complessità della nostra politica viene riportato uno schema del funzionamento del legame tra i rami governativi del nostro paese.

Per una parafrasi efficace dell’intero articolo si veda il Fatto Quotidiano.







Non è l’unico articolo serioso sui sondaggi politici all’estero. Un preoccupato giornalista della rivista Nature, descritto e sintetizzato da Sky TG 24, riporta preoccupato l’andamento della ricerca scientifica in Italia. Da una parte ci sono PD e Movimento 5 Stelle che promettono maggiori fondi per la ricerca ma che avanzano campagne preoccupanti, come la crociata contro i vaccini. Dall’altra ci sono partiti che di ricerca scientifica parlano poco e niente. In entrambi i casi, l’articolo, prevede esiti disastrosi. Una nota positiva: nonostante tutti vengono elogiati i risultati dei ricercatori italiani, nonostante le avversità.

I nostri politici all’estero fomentano vecchi stereotipi

Peculiare ed inquietante un breve articolo di Alice Romano, studentessa di Politics and International Relations alla University of Reading, UK. In esso Alice riporta alcuni commenti fatti da italiani a lei che studia all’estero, e preoccupanti domande\battute fatte da persone di altre nazionalità sulla nostra politica. Si avverte che l’elenco riportato genera imbarazzo, ma è una sonda sincera di come appariamo.

Commenti come: “ma cosa ne vuoi capire tu di politica, che sei Italiana…“ oppure ” Com’è possibile che gli italiani discutano sempre di politica e poi al momento delle elezioni votino Berlusconi?” straziano il cuore di qualsiasi persona che va a votare informata carica di ideali razionali, ignorando che nella cabina vicina sta votando qualcuno convinto da un intervista di Barbara D’Urso a pomeriggio 5.









Ovviamente in prima fila per la creazione di stereotipi sugli italiani c’è il cavaliere, Silvio Berlusconi. Nel monologo sopra citato Jhon Oliver gli dedica uno spazio piuttosto ampio, perché di materiale ce n’è sin troppo. Non solo i comici di tutto il mondo ci prendono in giro. Giornali come

The Independent (inglese): «Berlusconi come Al Capone». Süddeutsche Zeitung (tedesco): «Machiavelli di celluloide». Libération (francese): «Berlusconi, naufragio all’italiana». Washington Post (americano) si chiede quale villa Berlusconi sceglierà per la reclusione

e tante altre belle cose, come riporta il giornale La repubblica.

Scommettiamo?

Uno scenario sconfortante quello che si prospetta, dunque, questa domenica. Un insieme di partiti in guerra per una maggioranza impossibile da ottenere ai fini di un governo nel caos, mentre si sbeffeggiano i sondaggi politici all’estero.

Non ci rimane che unirci agli accaniti scommettitori inglesi che hanno aperto i giochi sulle nostre elezioni. Di seguito le quote dei bookmaker:

Movimento 5 Stelle – 1:1,29

Partito Democratico – 1:3,5

Forza Italia – 1:21

Lega (nord?) – 1:26

Siccome l’Agcom impone ai giornalisti di esternare le proprie “sensibilità culturali” lo voglio esternare anche io, che in fin dei conti giornalista non sono. Io voto 5 Stelle.

Perché sono giovane, creativo e come tale non amo il visto e rivisto. Poi la vogliamo dare anche ad altri la possibilità di rovinare il nostro paese?

Carrieri Cesare Luca