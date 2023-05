Già nella motivazione della famosa sentenza del -15 si individuavano gli appigli per fare pacchetto unico di questa storia. E’ la teoria del “reato continuato”, non fattispecie separate, ma un unico comportamento generale fuori delle regole. Il patteggiamento si attacca in parte anche a quello e alla fine chiude tutto in un’unica pratica. La multa, di fatto, è un appendice del -10. Morale, la Juve sulla vicenda delle manovre stipendi che in tempi di pandemia furono tagliati però solo formalmente e a beneficio dei bilanci, ma non in maniera reale, evita con una maximulta ulteriori negative sorprese e un nuovo sfinente processo. La vicenda si esaurisce, il prossimo anno la Juve ripartirà, almeno in Italia, linda, immacolata e senza rischiosi carichi pendenti sulla sua testa. Non essendoci ulteriori penalizzazioni e ormai persa la qualificazione alla Champions League la squadra di Allegri è ancora a tiro di Europa e Conference League. Che nella sostanza diventano così il pegno, il sacrificio offerto all’ Uefa per soddisfare anche la sua porzione di pena da infliggere. L’esclusione dalle Coppe, ormai già accettata ed elaborata, può così essere scontata immediatamente senza rischiare di dover invece di andare al prossimo anno, o alla prima stagione utile in cui il giudice internazionale può farti scontare le conseguenze del tuo comportamento.