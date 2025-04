I piani per ridurre le emissioni rappresentano un’urgenza globale, ma i governi più sviluppati sembrano muoversi con troppa lentezza. Gli stati insulari del Pacifico, tra i più vulnerabili ai cambiamenti climatici, hanno lanciato un appello disperato affinché si concretizzino rapidamente nuovi piani per ridurre le emissioni di gas serra.

Nonostante l’obbligo, stabilito dagli accordi internazionali, di presentare nuovi programmi quest’anno per limitare le emissioni di carbonio, solo una minoranza dei paesi ha rispettato le scadenze. Alcuni dei documenti consegnati sono inoltre ben lontani dall’essere adeguati rispetto alla gravità della crisi climatica in corso.







Le sfide dei piani per ridurre le emissioni nelle isole del Pacifico

La mancanza di azione da parte delle nazioni industrializzate mette ulteriormente a rischio le economie più fragili, che subiscono con maggiore intensità le conseguenze dell’innalzamento delle temperature e dei fenomeni meteorologici estremi.

In particolare, i rappresentanti delle isole del Pacifico hanno inviato una lettera ai governi dei paesi sviluppati per sollecitare una risposta concreta e rapida. Hanno sottolineato come il futuro stesso delle loro terre dipenda dalla capacità del mondo ricco di agire in maniera responsabile. In quella missiva si legge una domanda carica di tensione: “Che cosa intendete fare con questa consapevolezza?”.

L’anno scorso, durante la conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop29), i rappresentanti dei piccoli stati insulari e dei paesi meno sviluppati abbandonarono i negoziati, frustrati dalla mancanza di progressi. Ora chiedono impegni concreti ben prima della prossima Cop30, prevista per novembre in Brasile.

Non si tratta solo di piani scritti. I paesi poveri chiedono anche la realizzazione del fondo da 1.300 miliardi di dollari l’anno entro il 2035, promesso dai paesi industrializzati per sostenere le economie più esposte agli impatti del cambiamento climatico. Tuttavia, anche su questo fronte le promesse tardano a tradursi in realtà.

Alcuni stati insulari stanno anche portando la questione davanti alle corti internazionali, nel tentativo di costringere i paesi più responsabili della crisi climatica a rispondere legalmente delle loro inadempienze. La base giuridica di queste azioni risiede nell’Accordo di Parigi, che vincola tutti i firmatari a contenere il riscaldamento globale entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

La sfida globale per il clima e l’urgenza degli interventi

A complicare ulteriormente la situazione è il fatto che, se gli attuali impegni di riduzione delle emissioni venissero rispettati alla lettera, la temperatura globale aumenterebbe comunque di circa 2,8°C. Un dato che rende evidente quanto siano necessari interventi molto più ambiziosi.

Le Nazioni Unite hanno fissato settembre come nuova scadenza per la presentazione dei piani nazionali aggiornati (i cosiddetti NDCs, Nationally Determined Contributions), dopo che molti paesi non hanno rispettato il termine originario di febbraio. Piuttosto che inviare documenti superficiali, l’ONU ha preferito incoraggiare gli stati a prendersi più tempo, a patto di fornire strategie concrete e dettagliate.

L’Unione Europea ha promesso il suo nuovo piano entro l’estate, mentre la Cina si è impegnata a consegnare il proprio documento prima della Cop30, senza però indicare una data precisa. In questo contesto di ritardi, la voce delle isole si fa sempre più urgente: “Adesso è il momento di rispettare quegli obblighi”, si legge nella loro lettera, che invita anche i leader del G20 a elaborare piani allineati all’obiettivo di 1,5°C, basati su riduzioni interne reali piuttosto che su compensazioni.

Gli stati insulari hanno anche richiesto che, qualora i piani risultassero insufficienti, vi sia disponibilità a rivederli in occasione della Cop30. Altro punto centrale è l’abbandono definitivo dei combustibili fossili, da indicare chiaramente all’interno degli stessi piani.

I timori che i paesi ricchi abbiano esitazioni per i costi legati al sostegno delle nazioni più povere sono forti. Tuttavia, come sottolineato nella lettera, il prezzo dell’inazione sarebbe infinitamente più elevato. Si rischiano disastri naturali a catena, collasso di ecosistemi e sistemi alimentari, crisi economiche e migrazioni forzate di massa.

Il recente incontro di oltre 60 paesi a Londra, incentrato sulla sicurezza energetica, ha visto il Regno Unito – uno dei pochi paesi ad aver già presentato il proprio NDC – ribadire come non possa esistere sicurezza nazionale senza una seria politica climatica. Le organizzazioni della società civile, intanto, spingono affinché i nuovi impegni siano concreti, operativi e non basati su vaghi obiettivi a lungo termine. Alla luce di tutto ciò, il futuro prossimo appare decisivo. Da come i paesi ricchi risponderanno a questi appelli dipenderà non solo la sorte degli stati insulari, ma anche la stabilità climatica dell’intero pianeta.

Elena Caccioppoli