I Queen compiono 50 anni: Royal Mail li imprime sui suoi francobolli

Nessuno poteva immaginare che in quel lontano 1970 un gruppo come i Queen avrebbe potuto segnare la storia della musica rock. Infatti non molti ricordano il loro singolo di debutto: Keep Yourself Alive, in quanto non riscosse molto successo. Oggi, a distanza di 50 dalla loro fondazione, la band britannica che esordì con il nome di Smile é ricordata dal cinema e dai media. Ma molto particolare è l’iniziativa della Royal Mail, vediamo di cosa si tratta.









I francobolli speciali per il 50° Anniversario dei Queen

Grazie alla voce ed alla presenza scenica esuberante di Freddie Mercury, la loro musica è diventata la colonna sonora di numerose campagne pubblicitarie e di propaganda. Lo stesso vale per l’immagine del frontman, iconica é infatti la posa di Mercury con la mano destra stretta in un pugno verso l’alto e la mano sinistra che regge l’asta del microfono verso il basso. Inoltre, a ripercorrere la carriera brillante del gruppo, parallelamente alla vita dissoluta del solista, c’è anche il fortunatissimo film Bohemian Rhapsody, uscito nel 2019, con la magistrale interpretazione di Ramy Malek.

Quest’anno, per la felicità di collezionisti e appassionati della rockband britannica, la più importante azienda postale inglese ha prodotto e distribuito una linea di francobolli raffiguranti le copertine dei loro album. Ad essere impresse saranno le copertine di: Queen II, Sheer Heart Attack, A Night At The Opera, News Of The World, The Game, Greatest Hits I, The Works e Innuendo.









Come trovarli?

I francobolli inglesi raffiguranti i Queen sono raccolti in un pacchetto che includerà anche la storia della band firmata da Jason Draper. Il giornalista racconterà la loro carriera dagli esordi nel 1970 fino alla morte di Freddie Mercury. A partire da luglio, sul sito della Royal Mail è già disponibile il pre-order al costo di 16 sterline.

I Queen oggi

Di questa iniziativa si è ritenuto molto entusiasta il chitarrista Brian May. Egli, pubblicando il progetto della Royal Mail sul suo profilo Instagram scrive: “50 anni fa volevamo realizzare un sogno, ora siamo un’istituzione”. Ed è proprio così. Infatti, ad oggi, l’amatissima rockband continua a non temere confronti. Ma cosa si sa oggi degli altri membri del gruppo? Brian May, nel 2008, lanciò un nuovo album intitolato “The Cosmos Rocks“. Pubblicato a settembre 2008 in Europa e a ottobre in USA, rilanció i Queen. Roger Taylor intraprese una breve carriera da solista, John Deacon invece si ritirò dalle scene nel 1991, dopo la morte di Freddie (ricordato dalla sorella dopo l’uscita del biopic), ma la loro musica continuerà ad accompagnare intere generazioni.









Silvia Zingale