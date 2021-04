I raccomandati dei vaccini, sono quelle persone che, approfittando di posizioni di potere, riescono ad avere la dose di vaccino al posto dei poveri cristi.

Popolo di Santi, navigatori, poeti e furbetti. Purtroppo, l’italico malcostume del fregare il prossimo, specie se il “prossimo” in questione è il più debole, con la pandemia, si è acuito.

Il risultato, è che, tra i grandi paesi europei (Germania, Francia e Spagna), siamo, dati alla mano, i più “ciucci”.

In Francia, Spagna e Germania, a parità di dosi di vaccino ricevuto, i risultati sono spaventosamente migliori di quelli italiani. Nel nostro paese, si muore molto più di Covid, rispetto a loro, perché i loro piani vaccinali stanno funzionando e i decessi sono in linea con le somministrazioni.

Cosa non funziona in Italia?

Semplicisticamente, verrebbe da rispondere : “niente”. Ed in effetti non si sbaglierebbe di tanto.

I sopracitati paesi, sono stati più bravi a proteggere le fasce più deboli, anziani e persone a rischio, immunizzando tutti in ogni dove, nelle grandi città, fin nei più piccoli distretti. Nel nostro paese, invece, le cose sono andate molto diversamente. Tra regole scritte male dal precedente governo, libere interpretazioni e furbetti, si è scatenato il caos. Nel momento in cui, non c’è una regia unica, ma tutto viene demandato alle singole regioni, ci si poteva ben immaginare, che gli “incidenti” e gli imprevisti, si sarebbero potuti trovare dietro l’angolo. E così è stato. Le regioni, sotto la pressione delle varie lobby, spesso hanno ceduto, così ci siamo ritrovati, con guazzabugli di ordinanze, tutte diverse tra loro, fatte esclusivamente per accontentare questo o quell’altro gruppo di potere.

A farne le spese in questi casi, come sempre accade, sono stati gli anziani. Secondo il rapporto Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale), l’Italia ha destinato il 40% delle dosi di vaccino, agli over 80. Molto meglio hanno i tedeschi, dove la percentuale sale a 61.

Dati allarmanti, arrivano anche dal rapporto tra milione di abitanti e mortalità. Francia e Spagna, contano 5 decessi ogni milione. La Germania, addirittura solo 2 per milione. Questo anche grazie al lockdown serrato attuato dalla cancelliera Merkel. L’italia purtroppo, fa registrare un 7 per milione, e ciò si traduce nei 400 circa decessi di media giornaliera.

A chi vanno le dosi destinate agli over 80? Chi sono i raccomandati dei vaccini?

Piccola premessa : partendo dal presupposto, che è cosa buona e giusta vaccinare chi è in “prima linea”, sarebbe da mettere però dei paletti precisi. Cosa che non è stata fatta, anzi, la cosiddetta prima linea, è stata estesa a dismisura. Sanitari e personale socio sanitario, va bene. Residenti e personale Rsa, ottimo. Dopodiché, sarebbe toccato finalmente alle persone anziane, ed invece…

Invece, la prima linea è stata estesa ai cosidetti “appartenenti ai servizi essenziali”. Chi sono? Prima di tutto, le forze dell’ordine, gli insegnanti e tutto il personale scolastico, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità. Ci sta, penserete voi. Ebbene, nell’Italia dei furbetti, costoro sono : portuali, bancari, magistrati, avvocati, giornalisti, farmacisti ecc ecc.

E gli anziani e le persone fragili? Sembrerebbe un paradosso, ma è così. A questo si è arrivati, perché nel secondo governo Conte, in uno dei DPCM (Fonte L’Espresso) relativi al piano vaccinale c’era un errore.

Alla voce “luoghi di comunità”, era sta aggiunto un “ecc”, successivamente eliminato. Ma, tanto è bastato a scatenare lobby, amici, ed amici degli amici. Tanto che, si sono moltiplicate le inchieste della magistratura.

Le inchieste

A Torino 21 persone accusate di indebita vaccinazione alla Rsa di Casalborgone, vicino a Chivasso. Tra i vaccinati, figurerebbe anche il parroco del paese. Il direttore della struttura, si sarebbe giustificato dicendo, che le persone vaccinate, facevano parte di un’associazione di volontariato. Infatti, la legge lo prevede.

Il caso dei finti volontari in Puglia

Boom di minorenni iscritti alle associazioni di volontariato. Questo lo stratagemma usato per accaparrarsi il vaccino in Puglia. Decine e decine di ragazzini, tra i 14 e i 17 anni, che in questo modo hanno sottratto vaccino a chi poi è morto.

Genova : i carabinieri indagano sulle ASL di quattro province, per favoritismi e corruzione. Incrociando dati anagrafici e controlli sulle liste di somministrazione, si sono accorti delle irregolarità.

Arezzo : indagine sugli “imbucati”

La procura di Firenze, apre un’inchiesta, per accertare la presenza di persone, che non avevano diritto alla dose di vaccino. Gli inquirenti, stanno scavando nel portale regionale, dove alla voce “altro”, si celerebbero: cuochi, ballerine/i, modelli /e, professori d’orchestra e quant’altro. Da vagliare, ci sono ben 57 mila dosi(Fonte Corriere della sera).

Inchiesta “fuori sacco”

La Procura della Repubblica dell’Aquila, ha aperto un’inchiesta affidata ai Nas di Pescara. L’operazione “fuori sacco”, così denominata, dovrebbe far luce su presunte irregolarità sulla somministrazione di vaccini, a persone che non ne avevano diritto. Sarebbero circa 80, tra le quali :familiari di medici, impiegati della ASL e congiunti, giornalisti ed altro. Ed io vero e proprio scandalo, potrebbe scoppiare proprio per la voce “Altri” . Infatti, dati alla mano, in Abruzzo, sotto la voce “Altri”, risultano vaccinate 26 mila persone, il 12% del totale. Chi saranno questi “Altri”? Tutto regolare o anche qui ci si nascondono i raccomandati dei vaccini?

Questi, sono solo pochi esempi delle tante inchieste. Purtroppo, nel nostro bel paese, saltare la fila è uno sport nazionale. Ma, ci sono file e file, quando per potere, prevaricazione o altro, si salta la fila, potrebbe essere che la dose non iniettata per tempo ad un anziano, può costare una vita. Almeno questo, i raccomandati dei vaccini, dovrebbero saperlo.

Rosario Lubrano