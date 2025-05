Immagina di chiudere gli occhi e lasciarti avvolgere da una brezza glaciale, una sensazione che risveglia i sensi con un’esplosione di freschezza pura e intensa. Tutto questo è Brancamenta: l’amaro alla menta che trasforma ogni sorso in un viaggio sensoriale unico. La sua essenza si esprime al massimo quando viene servito rigorosamente ghiacciato, perché il freddo ne esalta le note aromatiche e la profondità del gusto.

Brancamenta nasce dalla perfetta fusione tra la menta piperita piemontese, la più pregiata al mondo, ed erbe aromatiche selezionate, creando un equilibrio inconfondibile tra gusto avvolgente, essenza rinfrescante e intensità balsamica. Alla vista si presenta con un colore ambrato dai riflessi ramati, limpido e brillante, mentre all’olfatto si viene subito catturati dall’aroma intenso della menta, arricchito da delicate sfumature di eucalipto e anice stellato. Al palato, il primo impatto è avvolgente: la dolcezza viene esaltata dall’intensità della menta piperita, seguita da una chiusura lunga e appagante grazie alle note officinali e al sapore inteso di liquirizia. Una sinfonia di sapori che si prolunga in un finale rinfrescante e indimenticabile, regalando ai 5 sensi sensazioni da brivido

Brancamenta : il piacere della freschezza anche in miscelazione

Brancamenta, tuttavia, non è solo un amaro alla menta da gustare liscio ghiacciato, ma si rivela anche un alleato perfetto per cocktail rinfrescanti e sorprendenti. Uno degli abbinamenti più amati è Brancamenta & Tonica, un drink semplice che combina la vivacità dell’acqua tonica con la freschezza glaciale di Brancamenta.

Prepararlo è semplicissimo: basta versare 4,5 cl di Brancamenta in un bicchiere pieno di ghiaccio e completare con acqua tonica. Le foglie di menta fresca doneranno il tocco finale, amplificando il profumo e la piacevolezza del drink. Perfetto per un aperitivo tra amici o per un dopocena rilassante, Brancamenta & Tonica è l’ideale per chi cerca un mix leggero, rinfrescante e dal carattere unico.

Ma la creatività con Brancamenta non finisce qui. Grazie alla sua freschezza intensa e al suo equilibrio aromatico, può diventare l’ingrediente segreto di numerosi cocktail dal carattere innovativo. Brancamenta, del resto, è un piacere da scoprire: è un’icona di freschezza, un brivido ghiacciato che trasforma ogni occasione in un momento speciale.