I senzatetto di Los Angeles fra pandemia e vite al limite

La situazione per gli ultimi fra gli ultimi non è certo idilliaca. Con più di mezzo milione di persone senza fissa dimora, gli Stati Uniti stanno fronteggiando tale aspetto della pandemia con fosse comuni, shelter improvvisati e strisce di delimitazione sulle strade. Ma chi sono esattamente questi individui e quali le loro storie? il fotografo Mark Laita lo racconta con il suo progetto realizzato assieme ai senzatetto di Skid Row, distretto malfamato di Los Angeles.

La pandemia colpisce, la società civile risponde

Sono circa cinquemila i senzatetto di Los Angeles che vivono a Skid Row e che in questi giorni stanno sperimentando un aggravarsi della loro già precaria situazione. A fine aprile, in uno degli shelter della regione, in una sola settimana si è passati da cinque a cinquantasei casi accertati di contagio. Incremento vertiginoso che ha fatto preoccupare l’autorità competente la quale, su pressione della società civile, ha disposto un aumento di tamponi da effettuarsi negli shelter. Tuttavia, gli shelter stessi risultano essere possibili focolai per il virus: così ha sostenuto Randall Kuhn, professore associato alla UCLA. Dal report a cui Kuhn ha partecipato emerge che i senzatetto sono doppiamente esposti al rischio di contrarre il virus e hanno una probabilità da due a tre volte maggiore di decesso.

Una situazione di precarietà estrema in cui non mancano episodi di solidarietà, come quello del giudice ultrasettantenne David O. Carter. O. Carter si è recato personalmente a Skid Row per verificare la condizione dei lavatoi installati dall’amministrazione, trovando che molti di essi non funzionavano da una settimana e mezzo. Mettendo in pericolo la sua stessa incolumità, il giudice, andando in prima linea, ha voluto così lanciare un messaggio forte alla comunità cittadina, apostrofando i funzionari dell’amministrazione, i quali nonostante tutto sostengono l’efficacia delle misure adottate:

O mi credono sulla parola o che vangano a verificare loro stessi! – David O. Carter

Continua così la battaglia per garantire dignità a quanti si trovano a vivere in una condizione di marginalità: l’ Alleanza di Los Angeles per i Diritti Umani spera – e noi con loro – che questo momento drammatico possa servire a dare finalmente visibilità agli invisibili, lontani dai discorsi pubblici e notati dai più solo in quanto presenza ingombrante e rivoltante.

Ma chi sono dunque i senza tetto di Los Angeles?

Prostitute, trafficanti, tossicodipendenti, vittime di violenza: questi i soggetti scelti dal fotografo Mark Leita per il progetto Soft White Underbelly, nome scelto ad indicare, metaforicamente, proprio la vulnerabilità che li caratterizza.

Credo che ascoltando, capendo, accettando, e decidendo di fare qualcosa a riguardo (come creare questi video), si possa fare la differenza. – M. Laita

Il progetto, iniziato dieci anni fa, è nel tempo riuscito ad ottenere un certo seguito. Così sono partite anche raccolte fondi (alcune fraudolente ad opera di approfittatori mediatici). Più di 1200 interviste che ci portano a conoscere da vicino, in modo empatico e diretto, quelle storie a cui troppo spesso passiamo accanto con indifferenza. “Incredibilmente”, dice Mark, “la narrazione della propria vita ha portato diversi degli intervistati verso una catarsi qualche volta risolutiva di conflitti interni, in un processo che assomiglia a quello terapeutico.”

Molte le storie che si intrecciano e creano una trama narrativa densa di abusi, di istituzioni assenti o repressive, di una marginalizzazione compulsiva delle vittime. Mark ha intenzione di non limitarsi ai senzatetto della contea di Los Angeles e di estendere il suo raggio d’azione al resto del paese, per continuare a dare voce a quanti questa voce continuano a vedersela negare.

Nel video di seguito Mark Laita introduce il suo progetto Soft White Underbelly. All’interno del suo canale YouTube è possibile trovare diversi video con le testimonianze dirette degli abitanti di Skid Row.

In Italia non va meglio

Se ne è parlato molto, a inizio pandemia, degli effetti che il Coronavirus ha sulle fasce della popolazione meno – o non – protette. Dei 50,000 senza fissa dimora, circa 15 mila si trovano senza riparo. Eppure, ad oggi, ancora non si sono visti provvedimenti efficaci. E mentre le istituzioni temporeggiano, riversando su associazioni di volontariato responsabilità e oneri, le storie come quella di Vincenzo – senzatetto di Napoli, – rischiano di rimanere invariate e addirittura di aggravarsi.

Negli ultimi dieci anni si è avuto un incremento del 70 per cento dei senza fissa dimora in Europa. Molti, troppi, qui in Italia. L’emergenza sanitaria aggrava difficoltà economiche già esistenti e l’impoverimento generale della popolazione potrebbe far crescere ulteriormente il dato. Provvedimenti che riguardino l’argomento sono quanto mai urgenti ed è ora di riportare al centro dell’attenzione chi continua ad essere ingiustamente relegato ai margini.

Ana Beatrice Simone