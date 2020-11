I soliti noti

Di In buona Fede

Sono in Calabria (casa mia) da giugno. Sto tardando, ora per un motivo ora per un altro, la mia salita a Bologna. A tenermi legata qui sembrano essere degli appuntamenti fissi: la colazione in giardino, la passeggiata in montagna, con raccolta di castagne annessa (prelockdown ovviamente). Disegnare sul lungomare (prelockdown), le ore passate a disegnare o ascoltare musica nella mansarda in cui vivo, un terzo piano di una villetta alla marina di un paesello dal nome pittoresco: Paola, in provincia di Cosenza. Il caffè con mamma alle 16.00, la corsetta delle 18.00 e poi? L’immancabile appuntamento con Amadeus alle 20.35: “I soliti ignoti”. Un programma che non ci appassiona ma alla fine siamo sempre lì a cercare di indovinare il mestiere di quelle facce che si presentano come mute identità vestite di una biografia che né il concorrente né noi “concorrenti da poltrona” conosciamo… ma alla fine non ci interessa neanche. Iniziamo la visione del programma con papà che dice che in questo programma regalano soldi, che i soldi vengono distribuiti in base alla fortuna o meno del giocatore, e come dargli torto? Eppure rimaniamo lì catturati e alienati dall’estetica dell’ingiustizia.

Sono in Calabria (casa mia) da giugno. Sto tardando, ora per un motivo ora per un altro, la mia salita a Bologna, a tenermi legata qui sembrano essere degli appuntamenti fissi… e non solo: Calabria zona rossa. Ma come? Chi se lo aspettava, pochi giorni prima la Germania aveva dichiarato che la Calabria era quella messa meglio! Eppure siamo in zona rossa. Secondo quali parametri non è dato saperlo, anzi sì: il numero dei contagi. Povera Germania ingenua… il numero dei contagi qui sono un mistero, si è cercato in tutti i modi di occultare i contagi nelle RSA ma guai a essere un immigrato, quelli vengono contati e come (come è giusto che sia, in fondo sono gli unici davvero sotto controllo, checché se ne dica) meritando anche una sezione a parte nel bollettino quotidiano che girava durante la prima ondata (vedi foto), scomparso poi magicamente. In sostanza sto bollettino non si è più visto. Questo gioco degli ignoti alla calabrese ha avuto durante la prima ondata di Covid-19 due personaggi: gli anziani della RSA di Villa Torano (per citarne una, non a caso e capirete dopo), ignoti delle cui vite non è interessato a nessuno, se non ai loro parenti che inspiegabilmente (più o meno) si sono ritrovati a celebrare funerali senza sapere cosa stesse accadendo; e gli immigrati, gli altri ignoti, gli unici controllati ma che stanno comunque sul culo a chi non ha il coraggio di dare la colpa a chi un nome e un cognome lo ha.

Noi appassionati ascoltatori di Amadeus sappiamo che alla fine il nome e il cognome non sono rilevanti ai fini del gioco, semmai le mani callose, le rughe sul volto, il vestito caratteristico, la carnagione… gli anziani e gli immigrati sono perfetti per questo format, ignorabili e ignoti.

Ed ecco che se invece partiamo dai nomi piuttosto che dalle caratteristiche morfologiche arriviamo ai soliti noti. Il gioco cambia e non ci piace più.

Saverio Cotticelli non credo sia il caso di ritirarlo in mezzo, ne abbiamo già parlato tutti e abbastanza. Certo Cotticelli nella sua figura da mestolo all’Arena di Giletti una verità l’ha detta: qualcuno il suo posto lo desiderava come la volpe desiderava l’uva nella favola di Esopo: Giuseppe Zuccatelli.

Zuccatelli, ormai noto per il video in cui spiega la genesi del contagio attraverso una limonata di ben 15 minuti, sognava quel posto da Commissario ormai da tempo, ovviamente non per chissà quale vocazione alla politica o al martirio che dir si voglia.

Zuccatelli è un volto noto nella sanità calabrese, questa da Commissario non è la sua prima esperienza insomma. Nel dicembre 2019 ricopre la carica di Commissario per l’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” e per l’azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini” di Catanzaro e, per un breve periodo, è stato anche Commissario straordinario dell’Asp di Cosenza.

Tra le sue imprese memorabili ricordiamo: assunzioni senza concorso, decisione di elevare a centro Covid l’ospedale di Castrovillari e pentirsene dopo poco più di una settimana (dopo la puntata di Report sostanzialmente). Memorabile il lazzaretto dell’ospedale di Cetraro: in cui di positivi non c’erano solo i pazienti ma addirittura gli operatori sanitari. Ed infine la mattanza di Villa Torano (di cui sopra), Rsa rasa al suolo dai contagi. Ma perché i tamponi in congelatore non utilizzati nonostante la richiesta? Ce li siamo dimenticati?

Questo è il solito noto che adesso guida la sanità calabrese. Contornato da politici che in tutti questi anni hanno organizzato congressi e passerelle, illudendoci di poter essere la soluzione senza mai però tirare in ballo i nomi degli artefici del disastro di tutti questi anni. In tempi di elezioni nel mio ridente paesello tutti i candidati in un modo o nell’altro hanno tirato fuori l’argomento sanità, alcuni in maniera anche convincente! A sentirli parlare sembravano loro gli assessori alla sanità (cosa che la Calabria non conosce da anni, secoli, mai visti!)

Recentemente un politico del mio paese consigliere regionale, pluri-incaricato, vantava su Facebook di essere stato chiamato da una signora che, disperata e positiva, gli chiedeva una mano per un posto letto. Io fossi in lui, non mi vanterei molto se sapessi di essere il primo pensiero per un “favore”. Ovviamente non biasimo la signora, la disperazione so bene a cosa porta, ma tu caro politico non ti vantare se ti chiedono un favore. Sei semplicemente entrato nel gioco dei “ Soliti Noti ”.