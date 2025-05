Negli Stati Uniti, il dibattito sui vaccini contro il Covid si è riacceso dopo una riunione del comitato consultivo della Food and Drug Administration (FDA). I membri del comitato hanno espresso parere unanime sulla necessità di aggiornare le formulazioni vaccinali per rispondere alle varianti attualmente in circolazione. Questo incontro, che ha segnato il primo confronto di questo tipo sotto la nuova amministrazione Trump, ha anche portato alla luce nuove linee guida che cambieranno l’accesso al vaccino per una parte significativa della popolazione.

La FDA punta a dati più precisi sui vaccini contro il Covid con nuovi studi clinici

L’attenzione si è concentrata soprattutto sull’individuazione del ceppo virale da includere nei prossimi richiami. Il virus responsabile del Covid continua a mutare, e tra le sue più recenti evoluzioni si distingue la variante JN.1, dalla quale derivano la maggior parte delle infezioni attuali negli Stati Uniti. Gli esperti hanno indicato proprio questa famiglia di varianti come la principale candidata per i futuri aggiornamenti vaccinali.

Tuttavia, non si è parlato solo di scienza e virologia. L’incontro è avvenuto in un momento di forte riorganizzazione delle politiche sanitarie federali. Tra le novità più discusse, l’intenzione del governo di restringere l’accesso ai vaccini alle sole persone considerate a rischio: over 65 e individui con condizioni preesistenti. Per i soggetti giovani e sani, invece, le aziende produttrici dovranno avviare nuovi studi clinici per dimostrarne l’efficacia in questi gruppi. Si tratterà, in molti casi, di sperimentazioni controllate con placebo.

Vinay Prasad, attualmente a capo del Centro per la Valutazione Biologica della FDA, ha spiegato che questa scelta mira a produrre dati più precisi e utili per la popolazione americana. Il suo intervento ha seguito l’annuncio di un nuovo piano strategico per la gestione del Covid pubblicato congiuntamente su una delle principali riviste mediche del paese.







La strategia vaccinale cambia ma il dibattito resta aperto

Questo cambio di rotta rappresenta una discontinuità rispetto alla linea precedente. Storicamente, le raccomandazioni della FDA venivano elaborate in sinergia con quelle del CDC, e le decisioni venivano prese sulla base di un lavoro collegiale e scientificamente condiviso. La nuova amministrazione, invece, sembra voler imprimere un’accelerazione politica ai processi decisionali, imponendo regole prima di ricevere il parere definitivo dai propri esperti.

Nonostante i toni ottimistici legati alla stabilizzazione dell’epidemia, i numeri restano allarmanti. Secondo i dati aggiornati del CDC, solo negli ultimi sette mesi, il virus ha causato tra le 30.000 e le 50.000 vittime e ha portato al ricovero tra 260.000 e 430.000 persone. Le fasce più colpite restano gli anziani e i neonati sotto i sei mesi di età.

Natalie Thornburg, microbiologa del CDC, ha sottolineato che, rispetto agli anni precedenti, il virus sembra mutare con minore intensità, ma la comparsa di nuove sottovarianti, come la BA.3.2 recentemente rilevata in Sudafrica, impone una sorveglianza costante. Al momento questa nuova variante appare poco diffusa, ma la sua evoluzione potrebbe cambiare rapidamente il quadro.

Il concetto di immunità, inoltre, è stato uno dei temi centrali della discussione. La gran parte degli americani ha contratto il virus almeno una volta, acquisendo una forma di immunità naturale. Tuttavia, questa protezione tende a diminuire nel tempo. Per questo motivo, secondo i funzionari del CDC, il vaccino resta un’arma importante, soprattutto per rinforzare le difese nelle fasce vulnerabili.

Una riflessione a parte riguarda l’efficacia del vaccino nei bambini. La scorsa stagione ha visto una bassa incidenza di casi tra i più piccoli, rendendo difficile valutare con precisione l’impatto delle vaccinazioni in questa fascia d’età. Ciononostante, i neonati si sono rivelati i più fragili, con un tasso di ospedalizzazione superiore rispetto agli altri minori.

L’aggiornamento delle strategie vaccinali si conferma un passaggio inevitabile per affrontare le prossime stagioni. Ma il dibattito sulle modalità di accesso e sulle priorità sanitarie rimane aperto, e la direzione impressa dall’attuale governo lascia spazio a interrogativi tanto sul piano scientifico quanto su quello etico.

Elena Caccioppoli