I volti della Canapa: il libro che racconta della terapia Tabù

Allora ecco i volti della Canapa.

Storie che fanno da sfondo a una battaglia di civiltà. Curarsi attraverso la cannabis terapeutica è possibile e a dirlo è la scienza. Non sono ideologie, esistono dei reali miglioramenti fisici, psicologici e di vita in generale.

“Ho iniziato ad usare la cannabis a scopo terapeutico.” Non si tratta di “farsi le canne”, che sono tutt’altra cosa, ma di assumere dei preparati galenici con i principi attivi che la cannabis contiene. Se ci pensate, tutti gli antidolorifici più in voga sono oppiacei, e il loro uso è ampiamente ammesso e diffuso. La cannabis a uso terapeutico, in confronto, è acqua fresca, quanto a concentrazione di principi attivi. Gli oppiacei danno dipendenza, la cannabis cura. E non solo la mia malattia, ma si usa per la sclerosi multipla, per i dolori neuropatici e per i dolori oncologici. Ho letto tanti studi sull’efficacia di questa pianta e ora in Italia i farmaci a base di cannabis sono legali. Legali, ma non si trovano, i medici non li prescrivono, le farmacie non li preparano e quando si trovano sono a carico del paziente. Perché?”