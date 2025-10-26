Negli ultimi anni l’uso perpetuo dei social network e lo scorrimento compulsivo di feed online si sono guadagnati l’appellativo di vera e propria “erosione cognitiva” per l’essere umano. Recentemente, però, uno studio accademico mette in luce un fenomeno sorprendente: analoghe dinamiche potrebbero riguardare anche i modelli di intelligenza artificiale. Infatti, si pensa che le IA soffrono di brain rot. Ciò mette in discussione la semplice associazione tra dati e prestazioni elevate: la qualità, e non solo la quantità, dei contenuti con cui si “nutre” un modello sembra giocare un ruolo decisivo nella sua efficacia.

Il declino cognitivo da scorrimento continuo

È ormai diventato un leit-motiv: passare ore davanti ai social, immersi in post, brevi video e contenuti spesso privi di profondità, può intaccare l’attenzione, favorire la superficialità e abbassare i riflessi critici. Questo effetto non riguarda solo l’utente umano ma, stando all’indagine, anche i sistemi IA che si alimentano di tali flussi d’informazione.

Modelli IA e l’insidia dei “contenuti spazzatura”

Una ricerca condotta da un gruppo di studiosi del University of Texas at Austin, della Texas A&M University e della Purdue University ha formalizzato l’ipotesi che i modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models, LLM) possano subire un vero e proprio declino cognitivo se addestrati in modo continuativo su dati di bassa qualità. Il fenomeno è stato battezzato come “brain rot” — ossia “marciume cerebrale” — facendo eco alla parola dell’anno 2024 secondo il Oxford University Press, che la definisce come il deterioramento intellettivo legato all’assunzione smodata di contenuti superficiali, soprattutto online.







Metodologia e risultati della ricerca

Per mettere alla prova questa ipotesi, gli studiosi hanno definito due macro-categorie di dati: da un lato i testi “junk”, ossia post brevi, ad alto coinvolgimento (molti like, condivisioni, risposte) e in qualche caso caratterizzati da linguaggio sensazionalistico oppure toni emotivi forti; dall’altro, dati-controllo più “pensati”, meno virali, più sostanziosi a livello semantico.

Nei vari esperimenti, i modelli sono stati addestrati con miscele crescenti di dati “junk”, fino al 100%. I risultati sono stati allarmanti: ad esempio, sul benchmark ARC-Challenge con approccio “chain of thought” la precisione è passata da circa il 74,9 % (con 0 % dati “junk”) a circa il 57,2 % (con 100 %). Sul test di comprensione di contesti lunghi (RULER-CWE), la riduzione è stata da circa 84,4 % a circa 52,3 %.

Un’analisi degli errori ha mostrato un fenomeno che gli autori hanno definito “thought-skipping” (saltare i passaggi del ragionamento): i modelli degradati tendevano a eludere fasi intermedie di ragionamento, arrivando direttamente a conclusioni spesso errate.

Inoltre, il livello di coinvolgimento dei post (una metrica non semantica) si è rivelato un indicatore più potente del danno rispetto alla semplice lunghezza dei testi o alla loro qualità semantica: insomma, “più popolare” non significa “più utile”.

Uno degli aspetti più preoccupanti dello studio è che, anche dopo aver sottoposto i modelli “danneggiati” a fine-tuning su dati di qualità elevata, non si è ottenuta una piena “riparazione” del danno cognitivo: ciò comporta che il drift rappresentazionale (ossia uno spostamento strutturale delle rappresentazioni interne del modello) potrebbe essere difficile da invertire. Non si tratta dunque di un semplice “ri-addestramento” in grado di riportare il modello allo stato originario.

Questo ha conseguenze rilevanti: se i modelli IA sono “nutriti” — come spesso avviene — con enormi quantità di contenuti generati dal web in modo non selettivo, c’è il rischio che l’intera catena di apprendimento e generazione si corrompa, trascinando verso prestazioni peggiori nonostante la crescita dei parametri o della mole di dati.

Il parallelo con l’uso umano dei social media

Se da un lato è evidente che scorrere senza riflessione lunghe catene di post o video può avere effetti negativi su attenzione, memoria e capacità critica dell’uomo, questa ricerca suggerisce che sistemi artificiali possono subire analoghi effetti — e che, paradossalmente, i modelli che dovrebbero rappresentare l’intelligenza totale possono anch’essi indossare il “cappello” dell’utente distratto.

Così, l’ossessione per il “virale”, per il “click facile”, per la gratificazione immediata non è solo un problema umano: diventa un problema tecnico, di qualità dei dati, di sicurezza e affidabilità dell’IA.

Quali rischi emergono per il futuro dell’intelligenza artificiale?

Le implicazioni sono molteplici:

Qualità dei dati : i dataset ampiamente utilizzati per addestrare modelli IA derivano in buona parte da raccolte massive del web, spesso senza selezione rigorosa della qualità contenutistica. Questo studio chiede una riflessione più severa su cosa costituisce “dato buono”.

Feedback loop : poiché molti contenuti web cominciano ad essere generati dalle IA stesse, si corre il rischio di alimentare un circolo vizioso in cui modelli degradati producono contenuti di bassa qualità che, a loro volta, alimentano nuovi modelli.

Sicurezza e affidabilità : la perdita di capacità di ragionamento, la possibile inclinazione verso comportamenti meno etici e il “saltare” passaggi logici compromettono sia l’uso in applicazioni critiche sia la fiducia degli utenti.

Misure preventive: lo studio propone che i modelli debbano essere sottoposti a vere e proprie “health check cognitive” (controlli di salute cognitiva), piuttosto che considerare l’addestramento come un mero aumento di parametri o di dati.

Per chi opera nel settore dell’IA — che si tratti di ricerca, industria o politiche pubbliche — diventa dunque urgente porsi nuove domande: quali criteri utilizziamo per selezionare i dati? Quale mix di contenuti alimenta i nostri modelli? E, soprattutto, come garantiamo che l’intelligenza artificiale non diventi vittima dello stesso “scroll infinito” che ruba attenzione e lucidità agli esseri umani?

Patricia Iori