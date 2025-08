Sebbene nell’ultimo decennio il Kenya abbia mostrato segnali di avanzamento normativo, nei confronti delle persone con disabilità, permangono barriere profonde nell’accesso al sistema giudiziario. E’ quanto emerge dall’ultimo report, pubblicato lo scorso 31 luglio 2025, della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ).

Il rapporto, intitolato “Access to Justice for Persons with Disabilities in Kenya: Progress and Challenges” (Accesso alla giustizia per le persone con disabilità in Kenya: progressi e sfide) rappresenta un duro atto d’accusa contro le lacune normative e strutturali che ancora oggi ostacolano i diritti fondamentali di milioni di cittadini.

Il dossier evidenzia da un lato importanti avanzamenti legislativi, dall’altro significative lacune nel garantire un’effettiva uguaglianza, davanti alla legge. Carenze che continuano a limitare l’effettivo godimento dei diritti da parte di una delle categorie più vulnerabili della popolazione. Nonostante, negli ultimi quindici anni, il Paese abbia posto slide basi legali per la tutela dei disabili, a partire dalla Costituzione del 2010. Difatti sancisce il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione, esplicitamente estesi anche alla disabilità.

Inoltre, la recente approvazione del Persons with Disabilities Act (2025) ha formalizzato il diritto alla capacità giuridica e all’accesso alla giustizia, prevedendo esplicitamente accomodamenti procedurali e supporti adeguati per facilitare la partecipazione di persone con disabilità ai procedimenti giudiziari.

Eppure il rapporto della Corte Internazionale di Giustizia sottolinea che queste norme innovative si scontrano con un apparato legislativo arretrato. Dove alcune disposizioni del nel Codice di Procedura Civile (C.P.C.) e del Codice di Procedura Penale (C.P.P.) perpetuano forme di esclusione e discriminazione.

Nello specifico, sezioni del C.P.P. consentono ancora oggi di dichiarare “infermi di mente” imputati con disabilità psicosociali, esponendoli a detenzioni prolungate senza garanzie processuali. Mentre norme del Codice Civile impongono regimi decisionali sostitutivi che negano la partecipazione paritaria ai procedimenti. Tutte problematiche che non sono solo teoriche, ma emergono in casi giuridici concreti che hanno catalizzato attenzione e dibattito.

Come, ad esempio, nel caso Jane Wambui vs. Stato del Kenya (2018). La detenzione prolungata e arbitraria di una donna con disabilità psicosociale ha portato a una sentenza della Corte d’Appello che ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni del Codice di Procedura Penale, creando un importante precedente per la tutela dei diritti processuali di questa categoria.

Disposizioni e pratiche che violano la Costituzione del Paese e i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e del Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sui diritti delle persone con disabilità in Africa (ADP).

Tra le altre cose, il dossier analizza diverse sentenze dei tribunali kenioti, rilevando che questi non applicano pienamente né in modo coerente il diritto e gli standard internazionali in materia di diritti umani.

Un altro caso emblematico è quello di Joseph Otieno vs. Ufficio del Procuratore Generale (2021), in cui la Corte Suprema ha riconosciuto la necessità di aggiornare le normative sulla capacità giuridica. Segnalando come le attuali leggi siano in conflitto con gli obblighi internazionali assunti dai kenyota. In particolare la Convenzione ONU.









Accanto alle battaglie legali nei tribunali, è sul terreno che si combatte un’altra parte fondamentale di questa sfida, dove l’attivismo locale gioca un ruolo cruciale. Gruppi come la Kenya Disability Rights Network (KDRN) hanno dato voce alle istanze delle persone con disabilità, sottoponendo direttamente al Parlamento e all’Esecutivo richieste concrete. Come l’eliminazione di norme obsolete, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai tribunali.

Tra le iniziative più significative, la campagna Equal Voices ha suscitato interesse grazie a un approccio molto pratico – sensibilizzazione nei quartieri, workshop con giudici e avvocati, formazione mirata. Piccoli passi che, in alcune regioni, hanno già cambiato il volto della giustizia quotidiana, rendendola un po’ più inclusiva e meno distante.

La giurisprudenza: progressi, ma anche contraddizioni

Una delle questioni più delicate riguarda l’effettiva applicazione delle leggi. In diversi casi, i giudici hanno riconosciuto l’incostituzionalità di alcune norme discriminatorie, ma nel complesso la giurisprudenza continua a mostrare forti contraddizioni. Le sentenze sono spesso frammentate e incoerenti: da un lato si riconosce il problema, dall’altro si continua ad applicare regole che dovrebbero ormai essere superate.

In alcuni tribunali, le decisioni non affrontano nemmeno a fondo il rapporto tra queste norme e gli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Ne deriva una situazione incerta e diseguale, in cui l’accesso alla giustizia può cambiare sensibilmente da un’aula all’altra.

Secondo Wilson Macharia, consulente legale della Corte InternazionalediGiustizia, questa disomogeneità finisce per negare sistematicamente il principio di uguaglianza e la piena capacità giuridica delle persone con disabilità, vanificando quanto previsto dalla Costituzione e dai trattati internazionali firmati dal Paese.

Barriere concrete, quando la legge non basta

Oltre agli ostacoli normativi e giuridici, il rapporto porta alla luce difficoltà molto concrete. L’accessibilità fisica, ad esempio, resta un punto critico. I nuovi edifici giudiziari rispettano si gli standard per le persone con disabilità, ma ci sono ancora molte strutture più vecchie continuano a presentare barriere architettoniche che limitano pesantemente l’accesso.

Peggio ancora è la carenza nei servizi di supporto: mancano interpreti in lingua dei segni, figure di mediazione, e soprattutto intermediari preparati ad affiancare persone con disabilità intellettive o psicosociali. Quest’ultima prevista dalla legge, ma in assenza di un sistema chiaro di formazione e procedure standard, il suo utilizzo resta sporadico e poco efficace.

Risultato? Molti cittadini con disabilità sono di fatto esclusi dal sistema giudiziario, senza strumenti adeguati per comprendere, partecipare o difendersi. È una forma di marginalizzazione silenziosa ma profonda.

Cosa serve davvero: le raccomandazioni della Corte Internazionale di Giustizia

Per affrontare queste problematiche, l’ICJ ha proposto una serie di interventi urgenti, rivolti a tutte le componenti istituzionali del Paese:

Sul fronte legislativo , è fondamentale che il Parlamento riveda e aggiorni le sezioni dei codici penale, civile e di procedura che risultano incompatibili con la Costituzione, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e il Protocollo africano (ADP).

, è fondamentale che il Parlamento riveda e aggiorni le sezioni dei codici penale, civile e di procedura che risultano incompatibili con la Costituzione, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e il Protocollo africano (ADP). Sul piano operativo , il Governo deve assicurare che tutte le infrastrutture giudiziarie – vecchie e nuove – siano realmente accessibili, oltre a destinare risorse per garantire la presenza di interpreti, mediatori e altri strumenti di supporto.

, il Governo deve assicurare che tutte le infrastrutture giudiziarie – vecchie e nuove – siano realmente accessibili, oltre a destinare risorse per garantire la presenza di interpreti, mediatori e altri strumenti di supporto. Per quanto riguarda la magistratura, è cruciale che il Presidente della Corte Suprema promuova e adotti rapidamente le norme giudiziarie previste dal nuovo Persons with Disabilities Act, in modo da uniformare e garantire le agevolazioni a tutti i livelli del sistema giudiziario.

Come sottolinea la direttrice della Corte ONU, per l’Africa, Kaajal Ramjathan-Keogh: “una buona legge non basta: servono formazione, risorse e un cambiamento culturale all’interno del sistema giudiziario affinché l’inclusione diventi realtà”.

Un’occasione da non sprecare

Il nuovo rapporto della Corte di Giustizia non è solo un resoconto della situazione attuale, ma anche un’opportunità di cambiamento. Il Paese ha già dimostrato, almeno sulla carta, di voler garantire i diritti delle persone con disabilità. Ora è il momento di trasformare le parole in fatti.

L’accesso alla giustizia non può restare un ideale astratta. Deve divenire parte integrante della quotidianità di chi resta ai margini. Riforme legislative, formazione capillare e investimenti concreti nei servizi di supporto sono gli strumenti con cui il Paese può davvero costruire un sistema giudiziario più giusto, inclusivo e rispettoso della dignità di tutti. Il rapporto della Corte Internazionale di Giustizia è un appello forte e chiaro: la giustizia non può dirsi tale finché non è veramente accessibile a tutti.

Per ulteriori dettagli: consulta il rapporto integrale “Access to Justice for Persons with Disabilities in Kenya: Progress and Barriers” is available“.

Felicia Bruscino