Ieri sacrificavamo la vita per il Paese. Oggi nemmeno qualche giorno di svago

Ai nostri bisnonni è stato chiesto il sacrificio della propria unica vita per spostare un confine. Era orribile. Era ingiusto. Era un obbligo. Ma l’hanno data.

Ai nostri nonni è stato chiesto il sacrificio della propria unica vita per difendere il Paese e la libertà.

Era orribile. Era giusto. Era un dovere morale. E l’hanno data. Morendo con orgoglio.

Ai nostri padri è stato chiesto il sacrificio di 365 giorni sotto la leva: capelli rasati, alzabandiera, amici e fidanzata e famiglia fuori.

Era un obbligo, per molti uno spreco, ma quei 365 giorni li hanno dati.

A noi è stato chiesto il sacrificio per qualche giorno di qualche apericena, di una pizza al pub e del weekend in montagna a sciare.

Ma niente. Non ce la facciamo.

In ballo c’è il collasso del sistema sanitario nazionale, dell’economia mondiale, dei nostri posti di lavoro e, ah sì, della vita nostra e dei nostri cari.

Ma non ce la facciamo.

Non ci è stato chiesto di rinunciare alla nostra vita.

Non ci è stato richiesto di rinunciare a un anno della nostra esistenza.

Ci è stato solo chiesto di rinunciare a qualche svago fuori casa, per qualche settimana, al fine di non dover patire e far patire sacrifici ben più gravi e di decenni a milioni di persone.

Ma niente, non ce la facciamo.

Ci è stato chiesto di starcene fermi a casa per qualche giorno. Non in caserma o al fronte. A casa. Dove leggere, guardare la tv, mangiare, fare l’amore, giocare ai videogiochi, lavorare, telefonare. Con la possibilità sempre per carità di prenderlo anche un caffettino fuori o fare la spesa.

Ma il resto, il resto per qualche giorno no.

E invece niente, non ce la facciamo.