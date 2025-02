Negli ultimi anni, l’emergenza sanitaria globale causata dal Covid-19 ha portato alla ribalta una nuova attenzione sulla pulizia e sull’igiene nelle scuole italiane. L’introduzione dei gel disinfettanti a base di alcol ha rappresentato, infatti, una risposta rapida e pratica per proteggere studenti e docenti dai rischi del contagio. Tuttavia, dopo l’ubriacatura, per così dire, di questi prodotti igienizzanti, una realtà ben più preoccupante sta emergendo nelle scuole italiane: la mancanza di dispositivi igienici fondamentali come carta igienica e sapone per le mani.

Questa situazione è stata recentemente messa in luce da un’indagine condotta dal portale Skuola.net, che ha coinvolto circa 1.500 studenti di scuole medie e superiori. Lo studio ha mostrato una realtà tanto diffusa quanto ignorata al di fuori degli istituti scolastici: il degrado delle condizioni igieniche all’interno degli spazi scolastici, con un focus particolare sui bagni e sull’assenza di strumenti basilari per la pulizia personale.

Un quadro desolante: le carenze nelle scuole italiane

La ricerca condotta da Skuola.net ha rivelato una serie di dati preoccupanti. In particolare, oltre il 30% degli studenti ha dichiarato di aver dovuto affrontare situazioni in cui i bagni scolastici erano privi di carta igienica. Non solo: molti ragazzi hanno riportato di aver trovato dispenser di sapone vuoti o addirittura assenti, creando un ambiente poco igienico e insalubre. È un fenomeno che si riscontra con frequenza in numerose scuole, soprattutto in quelle che affrontano problematiche economiche e strutturali più gravi.

Questi dati pongono una domanda fondamentale: come è possibile che in un periodo in cui l’attenzione alla salute e all’igiene è stata enfatizzata a livello globale, le scuole italiane, luoghi in cui la salute e il benessere degli studenti dovrebbero essere una priorità, siano diventate epicentri di disattenzione rispetto a norme igieniche così elementari?

Il contrasto con le misure di emergenza anti-Covid

L’introduzione di gel igienizzante a base di alcol è stata una delle misure principali adottate nelle scuole italiane durante la pandemia. Questi dispositivi, facilmente accessibili e pronti all’uso, sono diventati simbolo di una risposta immediata ed efficace al rischio di contagio. Eppure, nonostante questa apparente attenzione alla sicurezza sanitaria, molti studenti e famiglie si sono trovati a fare i conti con la carenza di articoli igienici di base. Questo contrasto tra l’abbondanza di disinfettanti a base di alcol e la mancanza di prodotti come sapone e carta igienica dimostra una visione parziale e miope delle reali necessità igieniche nelle scuole.

Il gel disinfettante, sebbene utile, non può sostituire la pulizia profonda e quotidiana delle mani, così come l’assenza di carta igienica o di sapone nei bagni scolastici non è solo un problema pratico, ma un vero e proprio rischio per la salute. Se da un lato l’emergenza sanitaria ha portato a una maggiore disponibilità di alcuni strumenti igienizzanti, dall’altro non è stata accompagnata da un adeguato aggiornamento e miglioramento delle strutture scolastiche, che continuano a versare in condizioni precarie, con impianti fatiscenti e spazi igienici insufficienti o mal mantenuti.

Una responsabilità condivisa tra istituzioni e famiglie

La mancanza di carta igienica e sapone nelle scuole italiane non è un problema che può essere ignorato o ridotto a una questione di piccole disattenzioni. Si tratta di una questione fondamentale che riguarda la dignità degli studenti e il diritto a studiare in un ambiente salubre e sicuro. Le scuole, infatti, devono essere luoghi in cui gli studenti possono crescere, imparare e svilupparsi in un contesto protetto e igienico.

Da un lato è necessario un impegno maggiore da parte delle istituzioni scolastiche per garantire il rifornimento regolare dei materiali necessari, dall’altro è evidente che anche le famiglie e le comunità devono assumersi parte della responsabilità. La mancanza di risorse economiche nelle scuole non può essere una scusa per trascurare le necessità primarie.

Una situazione che affonda le radici in un sistema educativo in crisi







Le scuole, infatti, da anni sono costrette a fare i conti con tagli di bilancio, scarsa manutenzione degli edifici e un ritardo nelle politiche di rinnovamento delle strutture. Se a questo si aggiunge la difficoltà di reperire risorse adeguate per il personale amministrativo e di supporto, diventa facile comprendere come la manutenzione degli spazi scolastici possa venire trascurata.

Inoltre, la pandemia ha messo ancora più in evidenza l’inadeguatezza di un sistema che non è stato capace di rispondere con prontezza alle esigenze igieniche e sanitarie, nonostante l’introduzione di nuove normative e misure di sicurezza. L’assenza di attenzione a questi aspetti fondamentali dimostra quanto il sistema educativo italiano sia spesso indietro rispetto alle esigenze reali degli studenti, che non solo devono affrontare il disagio di aule sovraffollate e fatiscenti, ma anche quello di dover vivere in ambienti dove l’igiene è messa in secondo piano.

Le conseguenze della carenza di igiene per gli studenti

Le problematiche legate alla mancanza di igiene nelle scuole non sono solo una questione di disagio quotidiano per gli studenti, ma possono avere ripercussioni dirette sulla salute e sul rendimento scolastico. La scarsa igiene può favorire la diffusione di malattie infettive, creando un ambiente scolastico insalubre che potrebbe compromettere la frequenza alle lezioni, in particolare per i più piccoli, che sono più vulnerabili agli agenti patogeni.

Inoltre, un ambiente sporco e trascurato può incidere negativamente anche sul benessere psicologico degli studenti, che potrebbero sentirsi ignorati o poco rispettati in un luogo che dovrebbe essere il loro spazio di crescita e di formazione. La cura dell’ambiente scolastico, quindi, non riguarda solo la salute fisica, ma anche la serenità e la motivazione degli studenti, che possono influire direttamente sulle loro performance scolastiche.