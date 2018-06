È finalmente disponibile la nuova applicazione del Social Network più conosciuto al mondo: l’IGTV di Instagram. Con questa nuova app, sarà possibile inserire video sul proprio profilo, lunghi fino a un’ora e registrati con il cellulare in verticale. Il nome IGTV è l’abbreviazione delle sigle Instagram e TV, questo perchè la sua funzione principale è quella di poter passare da un video all’altro con un click.

Scopriamo nel dettaglio cos’è e come funziona l’IGTV di instagram.

IGTV di Instagram: cos’è e come funziona la nuova applicazione

La nuova applicazione per i video, che in questi giorni sta arrivando su tutti i dispositivi iOS e Android, è stata annunciata durante un evento a San Francisco e in un articolo del New York Time del 20 giugno 2018. Rispetto alle normali storie di 15 secondi, IGTV permette invece, di caricare video verticali e di durata nettamente superiore ( fino a un’ora). Ogni utente, cliccando su un’icona in alto a destra, potrà navigare tra vari canali di video, divisi per categorie:

Per te : include tutti i video che potrebbero piacerti, in base alle persone che segui;

: include tutti i video che potrebbero piacerti, in base alle persone che segui; Persone che segui : include i video caricate dalle persone che segui sul social;

: include i video caricate dalle persone che segui sul social; Popolari : include i video più popolari ( che hanno ottenuto più like) della rete;

: include i video più popolari ( che hanno ottenuto più like) della rete; Continua a guardare: include i video che non hai visto per intero.

Come un classico post di Instagram, anche per i vdeo sarà possibile commentare, aggiungere un cuoricino a quelli più interessanti e inviarli agli amici grazie ai messaggi Direct. Per caricare un contenuto, basterà aprire Instagram sul proprio smartphone o sul web e registrare in formato mp4, non superando i 3,6 Gb. Il Social Network inoltre, ha sviluppato un App autonoma, già ora scaricabile sul proprio smartphone, che permette di caricare direttamente i nuovi contenuti multimediali.

Instagram sfida YouTube con IGTV

Con questo aggiornamento, Instagram mira a competere con un altra piattaforma di Video Sharing: YouTube. Fondato nel 2005, il Social Network in questione, permette di condividere video, clip, notizie, slideshow e altro ancora. Gli utenti oltre a caricare i contenuti, possono mettere like, commentare e condividere quelli degli altri.

Instagram, ispirandosi a questo schema di condivisione, ha creato IGTV e mira a preservare il suo status di Social Network per la condivisione di contenuti multimediali e sottrarre così pubblico alla piattaforma di YouTube.

Questo nuovo servizio inoltre, porterà ulteriori ricavi economici, prodotti dalle pubblicità. La scocietà di ricerca Emarketer ha ipotizzato infatti, per i prossimi mesi, un guadagno di 5,48 miliardi di dollari.

Alessandra Colucci