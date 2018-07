Ikea Italia nasce con la missione di migliorare la vita quotidiana delle persone, iniziando dalla loro casa. Negli anni l’azienda si è avvicinata, in particolar modo alle donne. Sono diverse le campagne solidali che ha realizzato, per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne. Una violenza poliforme: fisica, economica, psicologica, domestica. Per questo motivo, in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – dello scorso Novembre – lkea e Telefono donna (associazione di volontariato) hanno lanciato la prima campagna di sensibilizzazione.

L’obiettivo di IKEA è quello di rendere migliore la vita quotidiana della maggioranza delle persone. Per chi, come noi, mette al centro “la vita in casa” è inaccettabile sapere che proprio la casa sia spesso luogo di violenza sulle donne. Per questo siamo impegnati su questo fronte. Sara Del Fabbro, Deputy AD Ikea Italia











La campagna #Perunagiustacausa di novembre, inizia con la condivisione attraverso i canali social Ikea Italia, del video “La casa non è fatta per difendersi”. Nel video l’unico sentimento presente è la tensione. Una donna si aggira fra gli spazi dello store cercando di scovare degli angoli in cui nascondersi. Diventa dunque primario far riflettere l’opinione pubblica su questo brutale tema e sulla conseguente necessità di attivare maggiori iniziative, a tutela delle donne.

Ikea e la nuova campagna di sensibilizzazione

Proprio perché secondo alcune ricerche la casa è il luogo dove si consuma circa l’80% dei casi di violenza, continua il legame fra Ikea e Telefono Donna. Questa volta l’iniziativa ha visto la realizzazione di alcuni cartelli posizionati appositamente, all’interno dei bagni dei diversi store.

Questo è un chiaro invito a denunciare tutti quei casi di violenza domestica. Casi che spesso non si ha il coraggio di dichiarare. La scelta di posizionare i cartelli nei bagni, con quelle che sono le frasi emblematiche per mascherare la violenza ricevuta, non è casuale. Il bagno soprattutto pubblico infatti è il luogo dove le donne si trovano da sole, magari proprio durante una passeggiata all’interno di Ikea. In quel momento di privacy nella toilette per Ikea e Telefono Donna è importantissima la spinta, che quelle frasi sopra agli specchi, possono dare alle donne, fino a convincerle a chiedere aiuto. Dunque uno dei pochi posti in cui è possibile appuntarsi il numero, perché sole, se ci si rispecchia anche solo in una di quelle scritte.

Spesso è complicato anche solo trovare il modo e il momento per chiedere aiuto. E la maggior parte delle volte il ‘momento giusto’ è proprio nei luoghi più impensati, come ad esempio il bagno, dove solitamente, soprattutto quando si è in luoghi pubblici, ci si va da sole. Alessandro Aquilio di Ikea Italia.

Alessia Primavera