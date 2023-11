Il 7 novembre si celebra la giornata contro lo stress, un nemico invisibile che uccide

La “Giornata contro lo stress”, celebrata ogni 7 novembre, ci offre l’opportunità di riflettere su un problema dilagante nella società contemporanea: il crescente numero di individui che combattono una battaglia quotidiana contro questo nemico silenzioso. In Italia, nove persone su dieci si trovano a dover affrontare preoccupanti livelli di stress, un’allarmante epidemia che sta mettendo a dura prova la salute fisica e mentale della popolazione.

Lo stress è una crescente epidemia che affligge sempre più persone, con ben nove italiani su dieci che ne sono colpiti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo considera il male del secolo. In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dello stress, che ricorre oggi 7 novembre, esperti e professionisti forniscono consigli su come affrontare questo grave disagio. Lo stress si manifesta attraverso una serie di sintomi tra cui stanchezza, depressione, mal di testa, attacchi di panico, ansia, insonnia, variazioni di peso, caduta dei capelli e tic, influendo negativamente sia nella vita privata che sul lavoro. Tuttavia, esistono azioni quotidiane consigliate dagli esperti per combattere il disagio. Ecco alcune di esse:

Evitare le persone stressate: uno studio condotto dal Max Planck Institut e dal Politecnico di Dresda ha dimostrato che stare in contatto con individui stressati può aumentare i livelli di cortisolo nel sangue fino al 40%. Essere gentili: La comunicazione gentile e rispettosa da parte dei superiori sul luogo di lavoro può migliorare le prestazioni dei dipendenti, come dimostrato da uno studio della Carolina State University. Ridere: Ridere può aumentare la quantità di ossigeno nel corpo, stimolando il cuore, i polmoni e i muscoli, e favorisce il rilascio di endorfine, secondo gli specialisti della Mayo Clinic del Minnesota. Ripetere: Secondo Perri Klass dell’Università di New York, i gesti ripetitivi, come la ripetizione di una parola, una frase o un movimento, possono contribuire a ridurre lo stress. Limitare l’uso dello schermo: Passare troppo tempo davanti ai dispositivi elettronici può causare problemi di sonno e aumentare il rischio di depressione, specialmente tra le donne giovani, secondo una ricerca condotta dall’Università di Gothenburg. Pranzare con calma: Uno studio dell’Università di Saint Louis suggerisce di sostituire i pasti veloci o poco salutari con pranzi leggeri e bilanciati contenenti carboidrati, vitamine e proteine.

Inoltre, in situazioni più gravi, il carico di stress combinato ad altri fattori può portare a disturbi psicologici seri. Tuttavia, un sondaggio condotto da BVA Doxa per Serenis, una piattaforma di benessere mentale online, ha rivelato che molti uomini si rifiutano di rivolgersi a specialisti per il trattamento di questi disturbi. Il 63% di coloro che rifiutano la psicoterapia è costituito da uomini che ignorano i sintomi di malessere psicologico, spesso a causa degli stereotipi di genere che li spingono a reprimere le emozioni e a comportamenti dannosi. È importante superare questi stereotipi e cercare aiuto quando necessario per affrontare il disagio mentale e lo stress.