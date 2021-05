Il bagno smart studia i tuoi bisogni per capire come stai

Lo studio sul bagno smart é stato presentato al Digestive Disease Week Meeting.

Il futuro é in bagno

Esiste un bagno smart, dotato di tecnologie d’analisi. Difatti, uno strumento di intelligenza artificiale in fase di sviluppo presso la Duke University può essere aggiunto alla toilette standard. Questo aiuta ad analizzare le feci dei pazienti e fornisce ai gastroenterologi le informazioni di cui hanno bisogno. La nuova tecnologia potrebbe aiutare nella gestione di problemi gastrointestinali cronici come la malattia infiammatoria intestinale (IBD) e la sindrome dell’intestino irritabile (IBS).

Precisi e puntuali

“In genere, i gastroenterologi fanno affidamento sulle informazioni riferite dai pazienti stessi sulle loro feci per aiutare a determinare la causa dei loro problemi”, ha detto Deborah Fisher, uno degli autori principali dello studio. “I pazienti spesso non riescono a ricordare che aspetto hanno le loro feci o quanto spesso hanno un movimento intestinale. Ma ciò fa parte del processo di monitoraggio standard. La tecnologia Smart Toilet ci consentirà di raccogliere le informazioni a lungo termine necessarie per rendere più accurata e tempestiva la diagnosi di problemi gastrointestinali cronici “.

Di facile installazione

La tecnologia può essere adattata all’interno dei tubi di una toilette esistente. Una volta che abbiamo espletato, la toilette acquisirà un’immagine delle feci all’interno dei tubi. I dati raccolti nel tempo forniranno al gastroenterologo una migliore comprensione della forma delle feci di un paziente (cioè sciolto, normale o stitico) e della presenza di sangue, consentendo loro di diagnosticare il paziente e fornire il giusto trattamento per la loro condizione.

Dall’intestino al digitale

Per sviluppare lo strumento di analisi delle immagini dell’intelligenza artificiale per Smart Toilet, i ricercatori hanno analizzato 3.328 immagini di feci uniche. Le immagini vengono dal web o dai partecipanti alla ricerca. Tutte le immagini sono state riviste e annotate dai gastroenterologi secondo la Bristol Stool Scale, uno strumento clinico comune per la classificazione delle feci. Utilizzano un approccio computazionale efficiente alle reti neurali convoluzionali. Si tratta di un algoritmo di apprendimento profondo in grado di analizzare le immagini. I ricercatori hanno scoperto che l’algoritmo classificava accuratamente la forma delle feci per l’85,1% delle volte. Il rilevamento di sangue lordo aveva una precisione del 76,3%.

Dentro casa

“Siamo ottimisti circa la disponibilità dei pazienti a utilizzare questa tecnologia perché è qualcosa che può essere installato nelle tubature del loro gabinetto e non richiede al paziente di fare nient’altro che sciacquare”, ha detto Sonia Grego, autore principale. “Una riacutizzazione dell’IBD potrebbe essere diagnosticata utilizzando lo Smart Toilet e la risposta del paziente al trattamento potrebbe essere monitorata con la tecnologia. Ciò potrebbe essere particolarmente utile per i pazienti che vivono in strutture di assistenza a lungo termine e che potrebbero non essere in grado di segnalare le loro condizioni e potrebbe aiutare a migliorare la diagnosi iniziale di condizioni acute “.

A un passo dalla smart toilet

Il prototipo ha una fattibilità promettente, ma non è ancora disponibile al pubblico. I ricercatori stanno sviluppando funzionalità aggiuntive della tecnologia per includere il campionamento di campioni di feci per l’analisi dei marker biochimici che forniranno dati sulla malattia altamente specifici per soddisfare le esigenze dei pazienti e dei gastroenterologi.









Daniele Tolu