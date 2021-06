Il boomerang del “Vaffa Day”

che si fa i selfie ai funerali delle vittime del ponte di Genova che scopre il Sud America ma non i congiuntivi,che esibisce l’ ex terrorista Battisti come un cinghiale abbattuto a caccia, lache non distingue un discorso in parlamento da uno litigio nel vicolo,che abolisce la povertà, i banchi a rotelle dellae tutto il resto del repertorio di una compagnia di saltimbanchi trasformati in leader di partito.

Peccato, lo dico davvero. Dispiace per il potenziale disperso, per il tempo sprecato, per le umiliazioni, per le illusioni, per le cattiverie, per le bufale e per tutto questo inverecondo spettacolo durato 14 anni.