Il Burning Man oggetto di studi antropologici

MAN ON BAKER BEACH

Burning Man la vibrante metropoli partecipativa, generata dai suoi cittadini, il cui nome deriva dal rituale dell’incendio di un fantoccio di legno, il sabato sera. Come spiega anche l’esperto di internet Nicola Zamperini, autore di un volume in cui tratta approfonditamente il tema di Burning Man. “I 10 principi su cui si fonda il festival”.

Era il 1986, giorno del solstizio d’estate, quando Larry Harvey e Jerry James costruiscono un’effigie umana improvvisata. La trascinano giù fino alla spiaggia di Baker, a San Francisco, la bruciano e una folla curiosa si raduna per vederla bruciare. La folla si triplicò all’istante mentre la figura s’infiammava e l’astante stringeva la mano mentre bruciava.

Quella fu la prima esibizione spontanea, fu il primo ‘aumento geometrico’ del Burning Man. Ciò che avevano creato all’istante fu una comunità. Dal 1990, annualmente, l’evento ha luogo nel deserto del Nevada, governato da un ethos cooperativo e auto-organizzativo. Burning Man è una metropoli temporanea dedicata alla comunità, all’arte, all’espressione di sé e all’autosufficienza.

Negli anni si è trasformato da festival artistico e remoto in un movimento globale. Attraverso le azioni dei leader della comunità all’interno della sua diaspora transnazionale, e attivamente coltivata dal Burning Man Project. L’ethos di Burning Man è stato trasposto all’interno di eventi ora organizzati in oltre trenta paesi. Dove, negli ultimi due decenni, iniziative civiche e comunità influenzate dall’evento hanno adottato i Dieci Principi.

L’Europa è il Paese di crescita più forte – al di fuori del Nord America. A tal proposito, Megan Miller – portavoce del Burning Man – ha dichiarato che gli europei sono estremamente ricettivi nei confronti di tali principi.

La sua potata globale, negli anni successivi, è cresciuta notevolmente, tendenza che si riflette nei risultati del Censimento Black Rock City del 2012 (BRC Census 2012). In cui si evince, appunto, che il 24% della popolazione di Black Rock City è segnalata come non residenti negli Stati Uniti (circa il 10% di europei).

Burning Progeny

Incentrato su Burning Man in Europa, Burning Progeny è il primo progetto che offre a questo movimento culturale la profondità di studio che merita. Supportato dalla Swiss National Science Foundation e condotto da ricercatori del Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di Friburgo, in Svizzera. E’un progetto etnografico comparativo di quattro anni (febbraio 2016 – dicembre 2019) che studia la cultura del Burning Man in Europa.

Il focus della ricerca svizzera è sugli eventi collaterali, come Nowhere, un mini-festival in Spagna. Un evento greco sulle navi nel Mar Mediterraneo e incontri occasionali come quelli tenuti in Irlanda. I risultati preliminari dei ricercatori, pubblicati questo mese, hanno scoperto che i partecipanti agli eventi sono diventati più creativi, aperti, fiduciosi e consapevoli delle loro interazioni con l’ambiente e le altre persone.

Il team del progetto, composto dal professor Assoc François Gauthier, dal dott. Graham St John e dal dott. Botond Vitos, impiega metodi etnografici misti. Tra cui interviste semi-dirette e lavoro sul campo multi-sito. La Swiss National Science Foundation, agenzia di ricerca governativa, ha concesso oltre 100.000 dollari agli studiosi accademici che lo stanno studiando.

Come primo studio sulla proliferazione della cultura, il progetto sarà fondamentale per la formazione di una rete di ricerca evento-cultura in cui l’Università di Friburgo svolgerà un ruolo chiave. Si prevede che il progetto produrrà – insieme a diversi articoli di ricerca – un libro intitolato Burning Progeny e un simposio che si è già svolto (29 al 30 novembre 2018).









Questo evento è stato ospitato presso l’Università di Friburgo, sede di Burning Progeny. Con un’attenzione non esclusiva al festival al suo movimento, ma con lo scopo di esplorare gli ampi parametri delle culture di eventi trasformazionali. Il simposio ha ospitato studiosi e professionisti che discutono le dimensioni sociali, culturali, religiose, economiche e politiche dei movimenti della cultura degli eventi.

Per comprendere meglio come l’ethos di Burning Man sia stato adottato in contesti europei, i ricercatori sono interessati a conoscere l’esperienza di chi ha partecipato al movimento regionale, le ispirazioni, creatività, crisi, soluzioni. Le interviste non strutturate e registrate (in inglese), generalmente lunghe un’ora e talvolta condotte tramite Skype.

Team del progetto Burning Progeny:

François Gauthier , PhD, è professore associato presso il Dipartimento di scienze sociali dell’Università di Friburgo, in Svizzera. È un ricercatore di spicco nel campo della religione, del consumo e del neoliberismo, e nello studio delle sottoculture e del Burning Man. È project Lead Investigator.

, PhD, è professore associato presso il Dipartimento di scienze sociali dell’Università di Friburgo, in Svizzera. È un ricercatore di spicco nel campo della religione, del consumo e del neoliberismo, e nello studio delle sottoculture e del Burning Man. È project Lead Investigator. Graham St John , PhD, è un antropologo culturale e Senior Research Fellow presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Friburgo, Svizzera. Studia culture alternative, autore di otto libri specializzato nello studio di movimenti di eventi culturali.

, PhD, è un antropologo culturale e Senior Research Fellow presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Friburgo, Svizzera. Studia culture alternative, autore di otto libri specializzato nello studio di movimenti di eventi culturali. Botond Vitos, PhD, è assistente di ricerca nel progetto Burning Progeny. I suoi interessi di ricerca includono studi di musica popolare, cultura della musica dance elettronica, mediazioni di esperienze estetiche e significati culturali del consumo di droga.

L’efflorescenza europea dell’uomo che brucia

Spesso travisato nei media come un festival di droga hippie neo-pagano, in realtà, questo evento annuale artistico e pirotecnico si è evoluto in una comunità transnazionale altamente sofisticata a livello organizzativo e sociale. Le ricerche passate si sono concentrate principalmente sulle esperienze dei Burners, così chiamati i partecipanti. Come anche la moda, la sessualità e l’architettura sono state oggetto di studi accademici.

Negli anni, l’evento ha sviluppato caratteristiche distintive, tra cui le creazioni artistiche su larga scala, le cerimonie del fuoco, le sottoculture degli eventi e un ethos chiamato i Dieci Principi . Formulato da Larry Harvey nel 2004, i dieci principi sono:

Inclusione radicale. Donazione. Decommodificazione. Radicale fiducia in sé stess. Auto-espressione. Sforzo comune. Responsabilità civica Non lasciare traccia. Partecipazione. Immediatezza.

Durante i suoi trent’anni di attività, è divenuto la proto-tipica cultura dell’evento trasformazionale. Nato come piccola effigie nella Baker Beach di San Francisco nel 1986, Burning Man si è evoluto in una città temporanea ricostruita ogni anno nel deserto del Black Rock del Nevada. (Con una popolazione di circa 80.000 del 2017), prima di diventare un movimento globale con dozzine di eventi regionali in tutto il mondo .









Oggi, attira 70.000 partecipanti ed è noto come Black Rock City, è generalmente identificato come una “cultura del dono” basata sull’arte. Con il dono di una posizione privilegiata nel suo ethos basato sul principio. Il classico di Lewis Hyde, The Gift, è tra i più evocativi applausi letterari del Burning Man.

In particolare nel modo in cui invoca il potere trasformativo che influenza i destinatari per identificarsi con il dono stesso (in questo caso, Burning Man). Questo articolo dimostra come questa cultura unica del dono e della gratitudine sia stata messa in discussione da una recente crisi che ha imposto l’ethos del festival come sancito da principi dell’evento. Come la partecipazione, la donazione e la decommodificazione.

Nello spirito del principio della decommodificazione , ad esempio, ad eccezione del ghiaccio e del caffè, nulla è in vendita all’evento; non vi è alcuna sponsorizzazione aziendale, nessuna pubblicità e i Burners sono persino incoraggiati a mascherare, o deturpare, i loghi dei marchi.

Secondo il principio di Leave No Trace (Non lasciare traccia) , i partecipanti devono imballare tutte le loro scorte e mettere in valigia tutti i loro rifiuti, cioè non devono lasciare impronte ecologiche sulla vasta distesa piatta del deserto. Procedura controllata dall’Ufficio di presidenza di Land Management (BLM), ente governativo che emette un permesso di ricreazione speciale.

Un altro principio chiave è la partecipazione,la caratteristica di essere un “Bruciatore” le cui attività sono caratterizzate da “essere attraverso il fare”, che include pratiche di donazione integrate in un ethos organico che si è diffuso in una rete mondiale di contatti, comunità ed eventi regionali.

I 10 principi sono stati creati non come un dettame ma come un riflesso dell’ethos e della cultura della comunità così come si era sviluppata organicamente dall’inizio dell’evento.

VW Minibus With Hammocks, 2013. (Fonte immagine: DUNCAN RAWLINSON)

Felicia Bruscino