Il business clientelare del Myanmar: I diritti umani entrano in bilancio

Secondo il report, le forze militari sfruttano i proventi derivanti dagli accordi commerciali tra aziende locali e corporate straniere per finanziare “brutali operazioni” contro le minoranze etniche, instaurando un vero e proprio business clientelare in Myanmar.

Negli stati di Kachin, Shan e Rakhine la legge è quella del Tatmadaw, ovvero l’esercito non soggetto ad alcun tipo di controllo da parte dell’ordine civile grazie a una articolo della costituzione approvata nel 2008.

Omicidio, torture, scomparse improvvise e stupri sono solo alcuni dei metodi di controllo e intimidazione utilizzati dall’esercito, volti ad attuare una vere e propria repressione etnica.

La pulizia etnica condotta nel paese ai danni dei Rohingya ha portato recentemente gli Stati Uniti a vietare formalmente l’ingresso nel paese al capo dell’esercito e altri quattro generali.

Ma il fondamento del potere di questa dittatura militare non ha origine solo costituzionale, ma trova continua rinascita grazie al business clientelare in Myanmar, una serie di accordi commerciali e finanziamenti ad aziende locali, che dal 2015 costituiscono gran parte dei fondi dei militari.

Secondo la missione internazionale, dal 2016 il Tatmadaw è direttamente responsabile della deportazione forzata di più di 700’000 Rohingya in Bangladesh.

Nello stesso arco di tempo, circa 14 aziende straniere di sette nazioni diverse hanno intensificato i rapporti commerciali con l’esercito locale, contribuendo alla fornitura di missili, armi e veicoli da combattimento.

“Nessuna impresa attiva in Myanmar o che commercia o investe in attività nel paese dovrebbe entrare in contatto con le forze militari, in modo particolare con il Tatmadaw, fino a che le stesse non vengono ristrutturate e riorganizzate secondo le misure raccomandate nel report” afferma Darusman.