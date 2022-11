Il carcere è morte: 74 detenuti si sono tolti la vita nel 2022

Negli ultimi tempi, più volte l’Italia è stata richiamata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per la condotta delle carceri e delle condizioni in cui versano i nostri istituti. Gli attuali 74 morti del 2022 non possono essere ignorati . Sbattere un essere umano in carcere lasciandolo completamente da solo a un triste destino già segnato significa realizzare il cappio che determinerà la fine dello stesso uomo.

Pubblicato da Andrea Umbrello

