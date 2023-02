Il carnevale di Bachtin: festa profana che rompe gli schemi

Cosa rappresenta il carnevale e perché lo festeggiamo ancora oggi? Prima ancora di diventare una ricorrenza legata al mondo religioso, il carnevale trasse le proprie origini dalle feste pagane romane. Il primo a riprendere questo concetto e ad approfondirlo fu Michail Bachtin. Il carnevale di Bachtin nasce da una necessità che accomuna tutti gli uomini, un bisogno naturale di ridere ed esorcizzare la realtà, frantumare la ciclicità del tempo.

In particolare nel corso del Medioevo, la tendenza alla caricatura, alla satira dei costumi e le maschere erano creati appositamente per fungere da esempio e trasmettere messaggi. Il mascherarsi permetteva lo scambio di ruoli, il burlarsi di figure gerarchiche, la caricatura di vizi o malcostumi talvolta miranti a distruggere l’ordine ecclesiastico.

A questo proposito è emblematica la figura di Michail Bachtin, filosofo e critico letterario russo. Le sue pagine, in Dostoevskij, Poetica e stilistica, in merito alla potenza del riso e al ruolo del carnevale sono di straordinaria efficacia.

L’atmosfera carnevalesca dominava nei giorni di fiera, nelle feste della vendemmia, nei giorni di rappresentazione di miracoli, di misteri, ecc.; tutta la vita teatral-spettacolare del Medioevo aveva carattere carnevalesco. Le grandi città del tardo Medioevo (come Roma, Napoli, Venezia, Parigi, Lione, Norimberga, Colonia, ecc.) vivevano di piena vita carnevalesca in complesso per circa tre mesi all’anno (talora anche di più). Si può dire (con certe riserve, naturalmente) che l’uomo medievale viveva due vite: una ufficiale, monoliticamente seria e accigliata, sottomessa a un rigoroso ordine gerarchico, piena di paura, dogmatismo, devozione e pietà, e un’altra carnevalesca, di piazza, libera, piena di riso ambivalente, di sacrilegi, profanazioni, degradazioni e oscenità, di contatto familiare con tutto e con tutti. Entrambe queste vite erano legalizzate, ma divise da rigorosi confini temporali.