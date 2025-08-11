Il caso Epstein continua a far discutere e a scuotere la politica americana, mettendo nuovamente in evidenza tensioni che sembravano sopite. Proprio in questi giorni, il vicepresidente JD Vance ha attirato su di sé nuove critiche nel tentativo di scaricare la responsabilità del mancato rilascio dei documenti legati al caso Epstein sui Democratici, alimentando ulteriormente il dibattito.

Il riferimento a Joe Biden e alla sua presunta inattività durante la sua amministrazione ha scatenato una forte reazione, dimostrando quanto il caso Epstein rimanga un tema estremamente delicato e divisivo.

Vance, intervistato da Fox News, ha infatti accusato Biden di non aver fatto nulla riguardo al caso Epstein mentre si trovava alla Casa Bianca. Ha poi sottolineato come l’attuale presidente Trump abbia chiesto una totale trasparenza sui documenti, pur denunciando come i Democratici stiano attaccando lui anziché l’amministrazione precedente. Questa linea di difesa, però, sembra più un tentativo di spostare l’attenzione che una risposta concreta, soprattutto considerando che durante il mandato di Biden è stata condannata Ghislaine Maxwell, l’ex complice di Epstein, per aver partecipato a un complotto per abusare sessualmente di minorenni.







La mossa di Vance si inserisce in un contesto già molto teso. Secondo quanto riportato, la strategia comunicativa per gestire l’impatto politico del caso Epstein è stata al centro di un incontro tra il vicepresidente, il procuratore generale Pam Bondi e il direttore dell’FBI Kash Patel. Tuttavia, la scelta di puntare il dito contro i Democratici sembra aver avuto l’effetto opposto, scatenando ondate di indignazione sui social media. In pochi minuti dall’intervista, gli utenti hanno rilanciato l’appello chiedendo di rilasciare i fascicoli legati a Epstein, chiedendo massima trasparenza senza censure.

Nei video circolati online, Vance ha fatto riferimento a presunti legami tra Epstein e figure politiche e miliardari di sinistra, citando persino visite multiple di Bill Clinton all’isola privata di Epstein. Queste affermazioni, però, sono state in gran parte smentite o contestualizzate: Clinton ha ammesso di aver usato l’aereo di Epstein, ma ha negato visite all’isola. In risposta, personalità di spicco della politica americana, sia di destra sia di sinistra, hanno chiesto di pubblicare tutti i documenti senza esclusioni, mettendo sotto pressione l’amministrazione.

Il caso Epstein continua a essere fonte di forti divisioni. Il silenzio della Casa Bianca e le contraddizioni tra quanto dichiarato dai vertici della giustizia e quanto poi effettivamente reso pubblico hanno alimentato teorie complottiste, specialmente tra i sostenitori di Trump. A luglio, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che non esiste una lista di clienti di Epstein e che non saranno divulgati altri documenti, decisione che ha provocato un’ondata di proteste trasversali a livello politico.

Tra i video più condivisi dopo questa decisione c’è proprio una clip di JD Vance, datata poche settimane prima delle elezioni, in cui affermava con fermezza la necessità di rendere pubblica la lista degli associati di Epstein. Nel suo ultimo intervento ha anche avvertito che presto potrebbero esserci nuove incriminazioni, rilanciando accuse contro Barack Obama e invocando la sua messa sotto processo, dichiarazioni che hanno suscitato nuove polemiche.

Il caso Epstein, con le sue ramificazioni e le sue implicazioni, non mostra segni di esaurimento. Nel mezzo di un continuo scambio di accuse, smentite e contraddizioni, l’opinione pubblica continua a mantenere alta l’attenzione sul caso, manifestando un crescente desiderio di trasparenza e verità.

Sono molte le persone che attendono con impazienza che i documenti, conservati per anni sotto stretto riserbo, vengano finalmente resi pubblici senza censure o omissioni. Solo attraverso la divulgazione completa di questi fascicoli sarà possibile fare chiarezza su una vicenda che ha un grande impatto non solo nella politica americana, ma anche nell’intera società, alimentando dubbi, sospetti e riflessioni profonde sul potere, l’influenza e la giustizia.

Elena Caccioppoli