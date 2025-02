Due giovani anime, svanite nel nulla in un’afosa giornata di giugno e rinvenute senza vita, venti mesi più tardi, in un pozzo di un casolare abbandonato. La sorte di Francesco e Salvatore Pappalardi, meglio noti come Ciccio e Tore, continua a suscitare interrogativi che ancora attendono risposte.

Una scomparsa tra sospetti e false piste

Era il 5 giugno 2006 quando a Gravina di Puglia Ciccio e Tore, rispettivamente di tredici e undici anni, varcarono la soglia della loro dimora paterna per un’innocente passeggiata. Non avrebbero più fatto ritorno. Le prime indagini si orientarono verso l’ipotesi di rapimento a opera di pedofili, atto criminale di nomadi, o addirittura omicidio interno alla famiglia.

L’attenzione degli inquirenti si concentrò su Filippo Pappalardi, padre dei due bambini, descritto come un uomo dal temperamento irascibile. Il sospetto crebbe quando si scoprì che, la sera della scomparsa, il suo cellulare era stato inspiegabilmente spento per diverse ore. Un dettaglio apparentemente banale, ma sufficiente per formulare a suo carico un’accusa di duplice omicidio volontario e occultamento di cadavere.

A novembre del 2007, Pappalardi venne arrestato. L’opinione pubblica, sempre pronta a ergersi a giudice supremo, si divise: da un lato, chi vedeva in lui un mostro; dall’altro, chi temeva un clamoroso errore giudiziario.

Il ritrovamento e il rovescio giudiziario

La verità, o almeno una sua parziale versione, emerse solo il 25 febbraio 2008, quando un bambino, giocando in un casolare abbandonato, conosciuto come la “Casa delle cento stanze“, precipitò in un pozzo profondo e fu salvato dai vigili del fuoco.

Durante il recupero, gli uomini dei soccorsi riportarono alla luce i resti mummificati di due corpicini, irriconoscibili se non per i miseri brandelli di indumenti ancora aggrappati alle loro esili spoglie. L’autopsia dissipò ogni dubbio: erano Ciccio e Tore Pappalardi, che però non presentavano segni di violenza. Dunque, la ricostruzione più accreditata dell’accaduto delineò uno scenario raccapricciante: Ciccio, il maggiore, sarebbe deceduto a seguito delle ferite riportate nella caduta, mentre Tore avrebbe resistito per almeno due giorni, soccombendo infine alla fame e al freddo.

La scoperta dei cadaveri fece crollare l’impianto accusatorio contro Filippo Pappalardi, che, il 4 aprile 2008, venne rimesso in libertà. Il suo calvario giudiziario si rivelò un riflesso di un’inchiesta inficiata da errori e omissioni e l’archiviazione definitiva dell’inchiesta nel 2009 sancì la sua estraneità ai fatti.

Ma rimaneva il quesito più doloso: se le ricerche fossero state condotte con maggiore scrupolo, si sarebbe potuto salvare almeno uno dei due bambini? Come fu possibile che nessuno avesse udito le grida disperate di Tore? Quali silenzi, quali complicità, avevano impedito che si accorresse in loro soccorso?







L’ostinata ricerca della verità e la giustizia negata

Rosa Carlucci, madre delle vittime, non ha mai cessato di reclamare giustizia. Nel tempo, ha sollecitato la riapertura delle indagini, persuasa che dietro la tragedia dei suoi figli si celasse più di quanto fosse stato ufficialmente riconosciuto.

Alcuni testimoni dell’epoca riferirono che i fratellini fossero stati visti con altri ragazzi poco prima della tragedia. Esiste la possibilità che siano stati sfidati a entrare nel rudere come parte di una prova di coraggio rivelatasi fatale? Il fatto che, per venti lunghi mesi, nessuno abbia segnalato la loro presenza nel pozzo alimenta il sospetto di un’omertà collettiva, forse involontaria, forse suggerita.

A distanza di quasi vent’anni dalla tragedia, la Corte d’Appello di Bari ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dalla madre e dalla sorella delle vittime contro il Comune di Gravina e la società proprietaria del casolare.

Secondo i giudici, la morte di Ciccio e Tore Pappalardi sarebbe stata un tragico caso fortuito, escludendo responsabilità dirette nella mancata messa in sicurezza del sito. Una decisione che appare riduttiva e che ha suscitato sdegno e indignazione tra i familiari, determinati a proseguire la battaglia legale fino alle istanze più alte della giustizia nazionale ed europea.

Il timore, tuttavia, è che il tempo, grande alleato dell’oblio, finisca per cancellare la memoria di questi due bambini e delle troppe domande che la loro morte porta con sé.

Michela Rubino