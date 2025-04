Il cervello umano ha una capacità rigenerativa? A confermare questa ipotesi rivoluzionaria è una recente ricerca condotta su modelli animali dal team del Medical Center dell’Università di Rochester, negli Stati Uniti, i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Cell Reports.

Secondo lo studio, è possibile attivare processi endogeni all’interno del cervello per stimolare la produzione di nuovi neuroni, capaci di intervenire nel ripristino di circuiti cerebrali danneggiati. Un passo avanti significativo, soprattutto nel contesto delle malattie neurodegenerative, come la malattia di Huntington, che progressivamente erodono le capacità cognitive e motorie del paziente.

Un cambio di paradigma nella neuroscienza

Per decenni, la neuroscienza ha operato sotto l’assunto che il sistema nervoso centrale adulto avesse capacità rigenerative estremamente limitate. Le cellule nervose, una volta danneggiate o perse, non sarebbero state rimpiazzabili in modo efficace. Tuttavia, questa nuova ricerca suggerisce una realtà ben diversa, offrendo una speranza concreta a milioni di persone colpite da patologie neurodegenerative.

L’indagine condotta sui topi affetti da una condizione simile alla malattia di Huntington ha dimostrato che, in determinate circostanze, il cervello può attivare meccanismi cellulari capaci di generare nuovi neuroni a partire da cellule gliali — un tipo di cellula di supporto presente in abbondanza nel sistema nervoso.

Cellule gliali: da sostegno a protagoniste della riparazione

Tradizionalmente considerate come “cellule di supporto”, le cellule gliali stanno rapidamente emergendo come elementi chiave nella rigenerazione cerebrale. I ricercatori di Rochester sono riusciti a “riprogrammare” queste cellule affinché si trasformassero in neuroni funzionali. In particolare, hanno utilizzato tecniche di ingegneria genetica per indurre l’espressione di un fattore trascrizionale chiamato NeuroD1, noto per il suo ruolo nella neurogenesi.

Il risultato è stato sorprendente: i topi trattati hanno mostrato la formazione di nuovi neuroni nelle aree cerebrali colpite dalla malattia e una parziale ricostituzione delle connessioni neuronali danneggiate. Un primo passo, ancora lontano dall’applicazione clinica, ma sufficiente per cambiare il modo in cui si guarda al potenziale terapeutico del cervello.

La malattia di Huntington come modello sperimentale

La scelta di utilizzare la malattia di Huntington come modello non è casuale. Si tratta di una patologia genetica rara, ma altamente debilitante, caratterizzata dalla morte progressiva dei neuroni in specifiche regioni cerebrali, in particolare il corpo striato. Questa perdita neuronale si traduce in sintomi motori incontrollabili, declino cognitivo e alterazioni comportamentali.

Poiché la malattia ha un decorso relativamente prevedibile e colpisce regioni ben definite del cervello, rappresenta un banco di prova ideale per testare approcci terapeutici innovativi. I ricercatori sono riusciti a dimostrare che, nonostante la degenerazione avanzata, il cervello conserva ancora una forma latente di plasticità che può essere risvegliata attraverso l’intervento mirato.







L’idea che il cervello possa ripararsi autonomamente, se opportunamente stimolato, apre le porte a una nuova era della medicina: quella della neuro-rigenerazione. A differenza delle terapie convenzionali, che mirano soprattutto a rallentare il decorso della malattia o ad alleviarne i sintomi, l’approccio proposto dallo studio di Rochester punta a intervenire direttamente sulla causa: la perdita neuronale.

Se questi risultati venissero replicati con successo negli esseri umani, si potrebbe immaginare un futuro in cui patologie oggi considerate incurabili potrebbero essere trattate stimolando la rigenerazione cellulare in loco, con minore necessità di trapianti o somministrazioni croniche di farmaci.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo generato dallo studio, gli scienziati invitano alla cautela. La conversione di cellule gliali in neuroni è un processo complesso, che richiede non solo il corretto differenziamento cellulare, ma anche l’integrazione funzionale di queste nuove cellule nei circuiti cerebrali esistenti. Un neurone neoformato deve saper comunicare con i neuroni circostanti, ricevere e trasmettere impulsi elettrici, e soprattutto non alterare l’equilibrio del tessuto cerebrale.

Inoltre, il salto dagli studi preclinici sugli animali all’applicazione sugli esseri umani comporta una serie di ostacoli tecnici, regolatori ed etici. Sarà necessario sviluppare vettori sicuri per la somministrazione dei fattori genetici, evitare possibili reazioni immunitarie e garantire che il processo di neurogenesi indotto non dia origine a cellule aberranti o tumorali.

Il passo successivo sarà ampliare le sperimentazioni e testare la tecnica su altri modelli animali e, in prospettiva, su cellule umane in laboratorio. Parallelamente, si dovranno perfezionare le metodologie di somministrazione, forse ricorrendo a nanoparticelle o virus modificati in grado di veicolare i geni necessari alla riprogrammazione cellulare in modo selettivo e controllato.

La comunità scientifica guarda con crescente interesse a questo filone di studi, consapevole che una scoperta di tale portata potrebbe rappresentare una vera svolta epocale. La possibilità di sfruttare il potenziale rigenerativo latente del cervello non solo rivoluzionerebbe il trattamento delle malattie neurodegenerative, ma potrebbe estendersi anche ad altre condizioni, come ictus, traumi cranici e perfino alcune forme di epilessia.

Un cervello meno “immutabile” di quanto si pensasse

La scoperta del Medical Center dell’Università di Rochester rappresenta una svolta nel nostro modo di concepire il cervello. L’organo più complesso del corpo umano, lungi dall’essere immutabile e statico, sembra possedere risorse interne sorprendenti, capaci di contrastare i danni anche gravi, se opportunamente stimolate.

Patricia Iori