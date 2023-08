Il Ciad sopraffatto dai profughi sudanesi

I combattimenti nel vicino Sudan continuano a provocare enormi sfollamenti della popolazione verso il Ciad. L’afflusso di profughi sudanesi sta portando il Ciad ad un’esacerbazione della crisi umanitaria, nella parte orientale del paese. Dove dal 2003 sono stati allestiti dodici campi profughi. Le province di Sila, Ouaddai e Wadi Fira vedono arrivare ogni giorno migliaia di persone.

In Sudan, il numero di persone costrette ad abbandonare le proprie case aumenta ogni giorno. Oltre 3,3 milioni di persone sono state sfollate all’interno del Paese e oltre confine. Tra cui oltre 740.000 rifugiati e un numero crescente di rimpatriati. Sono fuggiti dal Sudan e sono arrivati ​​in condizioni disastrose nei paesi vicini. Ciad (36,5%). Egitto (30,3%). Sud Sudan (22,5%). Ma anche Libia, Repubblica Centrafricana ed Etiopia. Paesi stessi travolti da crisi umanitarie e da un altissimo numero di sfollati.

Secondo la matrice di monitoraggio degli spostamenti dell’ International Organization for Migration (IOM DTM), al 29 agosto sono state sfollate internamente più di 3,8 milioni di persone. Sfollate in tutti i 18 Stati. La maggior parte si trova negli stati del fiume Nilo, del Darfur orientale. Del Darfur settentrionale, del Sud, di Sennar e del Nilo Bianco. Quasi il 72,3% degli sfollati interni sono originari di Khartoum.

Inoltre, secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), a partire dal 2 agosto circa 963.000 persone hanno attraversato il confine con i paesi vicini. I numeri sono aumentati drammaticamente nelle ultime settimane. Man mano che la natura del conflitto evolve e i servizi umani di base diventano più difficili da accedere.

Le comunità locali nel Ciad orientale si trovano ad affrontare l’impennata dei prezzi alimentari. a causa delle perturbazioni del mercato causate dalla guerra e dalla chiusura delle frontiere. Questa situazione è aggravata dai già bassi livelli di reddito della popolazione.

Molte le sfide per un Paese che si colloca all’ultimo posto nell’indice di sviluppo umano: mancanza di infrastrutture, insicurezza politica, debolezza strutturale sul fronte della sanità e dell’istruzione, a cui va aggiunta la difficoltà del contesto climatico con l’avanzata del deserto.

Già all’inizio di giugno l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati aveva lanciato l’allarme annunciando che più di 100.000 sudanesi, soprattutto donne e bambini provenienti dal Darfur, avevano attraversato la frontiera nell’est del Ciad in un mese e mezzo di conflitto. Si aggiungono agli oltre 680.000 rifugiati già presenti in questo paese semideserto dell’Africa centrale, il 60% dei quali sono sudanesi.

Sul fronte della sicurezza, il Ciad deve proteggere il suo lungo confine con il Sudan. In termini economici, il commercio si è affievolito, determinando un’impennata dei prezzi , che accelera l’estrema fragilità delle comunità ospitanti. L’ambiente è sotto pressione, come la legna da ardere, che rimane l’unica fonte di energia disponibile. E sul piano politico, il Ciad, in transizione politica , teme un potenziale trasferimento del conflitto sudanese sul suo territorio. Nelle principali città del Ciad orientale molte famiglie, già in grande precarietà, accolgono parenti provenienti dal Sudan.

Ciad in prima linea nel conflitto sudanese

Il Paese con il maggior numero di ingressi è il Ciad, che è passato dai 30.000 rifugiati sudanesi provenienti dal Darfur dello scorso maggio ai circa 310.000 di oggi. In Ciad, ad esempio, la popolazione di Adré, a 400 metri dal confine, nella provincia orientale di Ouaddaï, un tempo tranquilla cittadina di 68.000 abitanti, è più che raddoppiata. Questa nuova ondata di sfollati si aggiunge agli oltre 400.000 rifugiati sudanesi che vivono nel Ciad orientale dal 2003 a causa di precedenti conflitti. Anche in Darfur.

Rispetto al 2003, la crisi attuale sta avendo ripercussioni economiche inaspettate sul Ciad. La prima crisi non ha impedito il commercio tra i due paesi, con il Ciad orientale che dipendeva fortemente dal Sudan in termini di approvvigionamento di beni di prima necessità. La sterlina sudanese è favorita nelle transazioni commerciali.

D’altro canto, la crisi del 2023 rischia di interrompere la catena di approvvigionamento dal Sudan. Nel 2003 è stata dispiegata la Missione di Interposizione dell’Unione Africana (AMIS) , mitigando la crisi prima dell’arrivo dell’UNAMID (Unione Africana – Operazione Ibrida delle Nazioni Unite in Darfur). Il cui mandato è terminato il 31 dicembre 2020, lasciando così il campo aperto a tutti partiti bellicosi.

Da allora, le forze miste ciadiano-sudanesi si sono dedicate alla sicurezza del confine comune, trascurando la protezione dei civili all’interno del territorio sudanese. L’assenza di una forte autorità interna e di una forza di interposizione suggerisce un colossale afflusso di rifugiati sul suolo ciadiano. La porosità del confine complica il compito dei diversi attori umanitari che rischia di esaurire i mezzi di sussistenza delle popolazioni.

L’afflusso di rifugiati sudanesi peggiora la situazione alimentare del paese

A seguito della crisi sudanese, la presenza di rifugiati sudanesi e di rimpatriati ciadiani provoca una forte concorrenza tra le famiglie ospitanti, i rifugiati e i rimpatriati per i mezzi di sussistenza nelle aree ospitanti. Ciò deriva dall’inadeguatezza dell’assistenza umanitaria. Inoltre, la cessazione dei flussi in entrata di cibo e carburante provoca disagi all’economia locale e incide gravemente sulla sicurezza alimentare delle famiglie (rifugiati, rimpatriati e ospitanti).

In questo contesto, il pericolo di carestia all’interno di questa popolazione, già gravemente colpita dalla malnutrizione infantile acuta, richiede una maggiore mobilitazione di tutte le parti interessate. Migliaia di sudanesi, ciadiani di ritorno dal Sudan e altri migranti continuano ad attraversare il confine. Sembrano esserci tutti gli ingredienti per una nuova catastrofe umanitaria .

La crisi sudanese sta causando non solo un afflusso di rifugiati e rimpatriati, ma anche l’arresto dei flussi in entrata di prodotti alimentari e non alimentari. La situazione alimentare delle popolazioni ospitanti, dei rifugiati e dei rimpatriati è in continuo deterioramento a causa della pressione sulle scorte alimentari. Della competizione per le opportunità di lavoro e della raccolta di risorse naturali.

Nel Sahel occidentale, i bassi livelli di reddito a fronte di un andamento atipico dei prezzi al rialzo stanno riducendo i volumi di acquisto sui mercati dei cereali e deteriorando i consumi delle famiglie. In Lac, il calo dei volumi degli aiuti, abbinato al ridotto accesso ai mercati, sta costringendo gli sfollati e le famiglie ospitanti a ricorrere a strategie di gestione della crisi. Perciò, le popolazioni povere in queste diverse aree si trovano ad affrontare deficit di consumo e stanno sperimentando un’insicurezza alimentare acuta.









L’arrivo improvviso di migliaia di persone ha esercitato una forte pressione sulla popolazione locale già vulnerabile del Ciad orientale. Il che potrebbe causare conflitti e scontri tra le stesse comunità di confine. Le conseguenze di questa crisi sono di sicurezza, economiche, ambientali e politiche. La sfida principale per l’implementazione di aiuti umanitari efficaci è mobilitare la comunità internazionale attorno alla crisi. Ricordiamo che il Ciad ospita già più di 400.000 profughi sudanesi.

Tuttavia, i loro bisogni non vengono finanziati nella misura in cui dovrebbero, tutt’altro. È stato mobilitato solo il 20% dei finanziamenti previsti per il Ciad nel 2022. Nel Piano di risposta umanitaria attuato dalle Nazioni Unite. Le principali sfide umanitarie ruotano attorno a tre punti: mobilitazione, protezione e coordinamento.

In termini di mobilitazione, è molto atteso un impegno finanziario da parte dei donatori. In termini di protezione, è necessario, da un lato, proteggere dalle violenze le persone che hanno attraversato il confine e allestire rifugi di emergenza per accogliere i rifugiati che si trovano nella natura selvaggia, vulnerabili alle intemperie. Dall’altro, per proteggere gli attori umanitari.

Infine, è necessario istituire un sistema di coordinamento tra i diversi attori presenti sul terreno (organizzazioni umanitarie, organizzazioni internazionali, autorità centrali e regionali del Ciad, ecc.) per consentire loro di ottimizzare le loro azioni.

Felicia Bruscino