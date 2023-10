Il CIO valuta il bando dell’Iran ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per discriminazione contro le donne nello sport

Il possibile bando dell’Iran ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è un tema che merita una discussione attenta e riflessiva. Si tratta di un argomento importante poiché coinvolge principi fondamentali come l’uguaglianza di genere, il rispetto dei diritti umani e il ruolo dello sport nella promozione di questi valori.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sta valutando seriamente la possibilità di escludere l’Iran dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 a causa delle crescenti preoccupazioni riguardo alla discriminazione contro le donne nello sport all’interno del paese. Questo scenario, che minaccia di scuotere il mondo dello sport internazionale, si basa sulla presunta violazione della Carta Olimpica da parte dell’Iran, che promuove il principio fondamentale che “la pratica dello sport è un diritto umano” e che proibisce qualsiasi forma di discriminazione.

La questione è stata portata all’attenzione del CIO grazie agli sforzi congiunti di alcune personalità influenti, tra cui il noto pugile Mahyar Monshipour e la vincitrice del Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi. Nel mese di luglio, un gruppo di attivisti e figure di spicco ha inviato una lettera al CIO, esortandolo a prendere provvedimenti contro l’Iran a causa della discriminazione di genere che persiste nel mondo dello sport iraniano.

Secondo quanto riportato da Inside The Games, la lettera sottolineava la necessità che il CIO imponesse il divieto totale per l’Iran di partecipare ai Giochi Olimpici, o almeno escludesse il Comitato Olimpico Nazionale della Repubblica Islamica dell’Iran da alcune discipline specifiche, tra cui il pugilato, il beach volley, la ginnastica, il nuoto e la lotta. Queste discipline sono state scelte perché le donne iraniane sono attualmente escluse dalla competizione a causa delle restrizioni imposte dal regime islamico.

La questione centrale qui è la presunta violazione della Carta Olimpica. Questo documento fondamentale stabilisce chiaramente che non deve esserci “discriminazione di alcun tipo, in particolare per motivi di razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro status“. Le restrizioni imposte alle atlete femminili iraniane sembrano essere in diretta contraddizione con questi principi.

Al fine di affrontare questa situazione, il gruppo di attivisti, con a capo Mahyar Monshipour e Shirin Ebadi, sta anche lavorando a un’azione legale volta a portare il caso davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. Questo passo potrebbe aprire la strada a una valutazione più dettagliata della situazione e alla possibilità di conseguire un’azione formale contro l’Iran.

Inoltre, è stata lanciata una petizione per raccogliere il sostegno internazionale alla causa, attirando l’attenzione sulla difficile situazione delle donne nell’Iran in relazione allo sport. Molti ritengono che la discriminazione delle atlete iraniane sia paragonabile all’apartheid sessuale che ha caratterizzato il Sudafrica, il quale è stato escluso dalle Olimpiadi dal 1964 al 1988 a causa della sua politica di segregazione razziale.

L’Iran si trova ora di fronte a una crescente pressione da parte del CIO e di un gruppo di attivisti internazionali, che sostengono che il paese abbia violato le disposizioni fondamentali della Carta Olimpica attraverso la discriminazione di genere nello sport. Il futuro della partecipazione iraniana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 rimane incerto, ma questa controversia continua a sollevare importanti questioni sulla promozione dell’uguaglianza di genere nell’ambito dello sport internazionale.