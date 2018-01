Libro della settimana: Il Codice Amazons di Cristina Pasquale Loro.











L’avevo sognato diversamente il mio addio al celibato. Immaginavo una grande festa con tante amiche e dei bei fusti da ammirare, prima di dire Sì al mio futuro compagno di vita. Invece me ne sto in camera da sola a leggere, in compagnia del bellissimo romanzo che mi ha regalato l’uomo della mia vita. Nessun diamante, viaggio o collana, ma un libro, un semplice libro: Il Codice Amazons di Cristina Pasquale Loro. Non poteva farmi dono più grande. Leggo di un mondo fatto di Amazzoni, di donne pronte a combattere per un cambiamento. Assetate di diritti, di pari opportunità e una società con donne al comando.

La freccia trafisse il ventre di una splendida alce. La Regina delle Amazzoni, lontana da Temiscira e dai suoi obblighi regali, si sentiva rinascere, dedicandosi alla caccia in completa libertà e senza la costante sorveglianza delle sue guardie. Erano oramai passate due lune da quella sanguinosa battaglia contro i Greci. Conflitto che aveva fruttato alle Amazzoni non solo un lauto bottino, fatto di oro e di schiavi, ma anche l’annessione al regno della colonia nemica sconfitta.

La mia camera si riempie di Amazzoni, di mistero e fantasia. Non posso fare a meno di immergermi in questa realtà e di leggere con attenzione ogni pagina che mi porta a conoscere i personaggi del romanzo. Irene, Giulio, Baldassarre, Siro e tanti altri mi appaiano davanti e mi portano in un mondo futuristico, ma gotico, alla ricerca del codice che porterà alla soluzione. L’autrice è abilissima a sviluppare la storia e si nota un grande impegno, sia di preparazione che mentale. Si racconta di un mondo tutto al femminile, un mondo di libertà ed uguaglianza, ma sorge una domanda: quale uguaglianza se poi gli uomini tendono a scomparire? E’ proprio questa la questione che sottolinea molto bene l’autrice: l’importanza della convivenza e dell’amore.

“Mi ricorda in cosa credo, che l’amore di due rinnegati un giorno salverà il mondo” seguitò la bibliotecaria, “una passione salvaguardata da una Profezia inarrestabile.” “Inarrestabile? Ma io conosco l’eletto…” le rivelò il luminare, “ e questo libro, che ero venuto a cercare, volevo comprarlo per fargliene dono! Costui sarà felice quando saprà che…”

Parte tutto da un libro, un’apparizione e da un codice: Il Codice Amazons e coinvolge il lettore in una narrazione di grande fascino e originalità. Parole e frasi come aforismi e riflessioni come previsioni futuristiche più vicine di quello che si possa immaginare. Un messaggio chiaro arriva dall’autrice: non si risolve nulla con l’estrema convinzione di qualcosa, ma con l’ allineamento del pensiero.

Ed è così che passo tutta la notte a leggere e accolgo i raggi del sole di una nuova giornata. Questo libro mi ha fatto riflettere, a capire che abbiamo bisogno l’uno dell’altro per costruire qualcosa di buono. Ora sono pronta a fare il grande passo, a mettermi da parte se devo, ma di prendere gli spazi di cui ho bisogno per maturare e vivere in totale armonia, senza catene, ma con un uomo che mi dona libertà e comprensione. Mi sento un’Amazzone, pronta a combattere per difendere i miei diritti, a cambiare se fosse necessario e per accudire quello che mi sta più a cuore.

Il Codice Amazons, edito da Armando Curcio Editore ( aprile 2016), è il frutto della penna di Cristina Pasquale Loro, nata a Rimini e laureata in Chimica e Tecnologie farmaceutiche presso l’Università di Bologna nel 2009. Appassionata fin da bambina d’arte, letteratura e cinema d’autore, Il Codice Amazons è il suo romanzo d’esordio nel mondo della narrativa e, con attento occhio di riguardo ai numerosi casi di violenza sulle donne quotidianamente riscontrati, costituisce un’occasione per riflettere e ricercare un nuovo equilibrio del rapporto uomo/donna nell’era post-femminista.

Maggie Van Der Toorn