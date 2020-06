Un progetto nato dall’idea di 4 ragazzi, tutti studenti universitari. L’intento è quello di diffondere la conoscenza delle leggi, dando uno strumento ai cittadini per muoversi nel mare magnum del diritto italiano. Ne abbiamo intervistati due per andare a scoprire di cosa si occupano e quale contributo offrono alla divulgazione del diritto: sono De-Graft Adomako, ideatore del progetto, e Martina Benvenuto, redattrice del portale. Completano la squadra Edoardo Maniago, pure redattore, e Gianluca Lostuzzo, webmaster.

De-Graft : Lexacivis – che è Lex a Civis ossia “la legge al cittadino” in latino – mentre il nostro slogan è “la legge a portata di tutti”, nasce dall’esigenza di dare un contributo alla società. Spesso è difficile nel nostro Paese comprendere le normative. Ci siamo chiesti come potevamo contribuire a risolvere questo problema: essendo studenti di Giurisprudenza, potevamo aiutare partendo proprio da quello che studiamo. Lexacivis è il contributo che possiamo e vogliamo dare alla nostra società con le poche conoscenze sinora acquisite .

De-Graft : Esatto, non ci limitiamo a semplificare, ma cerchiamo anche di dare l’informazione al cittadino. Da quando parte un disegno di legge, da quando c’è una bozza alla firma del Capo dello Stato. Col canale più che altro aggiorniamo i cittadini sul percorso dei provvedimenti normativi. Aggiungo un dettaglio: Martina dice 10 pagine. Questo periodo è stato molto impegnativo per noi: abbiamo riscritto il Decreto Rilancio in 10 pagine ed è un esempio emblematico perché questo è composto da più di 200 articoli.. un cittadino non andrà mai a leggerli… noi facciamo proprio questo: cercare di semplificare, in modo che il cittadino legga volentieri e più o meno capisca di cosa stiamo parlando.

Martina : si, li spieghiamo, semplificando, perché nel momento in cui viene approvata una legge che è formata da 10, 20 o 40 pagine diventa difficoltoso per un cittadino, giovane o di una certa età che sia, andare a leggersi tutta la legge… non lo fa quasi nessuno, giustamente! Uno poi che non se ne intende ha ancora più difficoltà e quindi noi cerchiamo attraverso i nostri articoli di riscrivere le normative e riportare il succo della legge che è stata approvata, in modo che sia più semplice e comprensibile.

Martina : del diritto magari se ne parla anche in TV, nei programmi e nei giornali, però molto spesso non si parla solo di diritto e cioè questo viene filtrato attraverso opinioni personali, politiche. E’ raro che si parli esclusivamente di diritto. Quel che noi invece vogliamo fare è semplificare una legge, senza inserire nostre opinioni. Forse è questo che ci differenzia rispetto a un articolo del giornale .

Martina : noi non abbiamo creato il sito per rivolgerci ad una particolare fascia di età. E’ anche vero che sui social il pubblico è molto giovane ma diciamo che non ci siamo preclusi nessuna categoria di persone. A me però fa molto piacere rivolgermi ai giovani, nostri coetanei o più piccoli, perché ritengo che al giorno d’oggi sia utile per tutti, anche per chi non è appassionato di diritto, essere informati su ciò che accade a livello giuridico nel nostro Paese, che sia importante soprattutto per i ragazzi. Noi interagiamo con chi ci segue attraverso i social, su Instagram diamo anche consigli su libri da leggere, film e serie TV da vedere, quindi abbiamo una interazione immediata maggiormente coi giovani.

Martina : infatti, come abbiamo visto ora col lockdown, le tematiche del diritto sono strettamente legate all’attualità. Gli esperti hanno parlato di ciò che sta accadendo oggi in Italia.

De-Graft : il consiglio è in tema, come diceva Martina, però abbiamo visto che il nostro pubblico non è composto solo da studenti di Giurisprudenza ma è più ampio e quindi vogliamo cercare di arrivare a tutti, anche ricordando alcune ricorrenze importanti. La cosa più importante è il nostro Lexacivis Live col quale portiamo, tramite interviste agli esperti, voci diverse dalle nostre, di chi ne sa di più su tematiche di diritto e attualità.

Martina: certo, sappiamo tutti che i decreti e le ordinanze emanate sono stati molti e quindi ci siamo dati da fare, abbiamo lavorato in modo particolarmente attivo. Ed è appunto durante questo periodo di quarantena che abbiamo iniziato a fare delle dirette per chiarire alcuni aspetti e perché poteva essere anche una forma d’intrattenimento per le persone costrette a star chiuse in casa. Abbiamo unito l’utile al dilettevole; fare informazione da una parte, quindi renderci utili in qualche modo e dall’altra anche fare intrattenimento su temi che potessero interessare la generalità delle persone. Proprio durante queste dirette il pubblico era davvero vasto e diversificato. In questo periodo di quarantena ci siamo dati davvero molto da fare e l’abbiamo fatto con piacere.

De-Graft: la domanda era limitata a ordinanze, DPCM… ma ce n’è di più! Ci sono quelli emessi dal prefetto, decreti ministeriali, interministeriali, decreti legge. C’erano davvero tante cose che richiedevano un chiarimento. Non è stato facile trovare l’equilibrio giusto tra studio, lezioni online e questa attività di volontariato. Ma in quel momento pensi che ci sono i veri eroi che stanno combattendo in prima linea: medici, forze dell’ordine, protezione civile.. nel nostro piccolo noi potevamo fare questo per il nostro Paese: non abbiamo fatto praticamente nulla in confronto ai veri eroi, mettiamola così.