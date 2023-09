La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto il suo ultimo discorso sullo stato dell’Unione.

Trasformare il presente, prepararsi per il futuro

Il 13 settembre 2023 la presidente Ursula von der Leyen ha pronunciato il suo ultimo discorso annuale sullo stato dell’Unione europea. Durante l’occasione ha delineato le principali priorità dell’Unione europea nei prossimi anni. Il discorso ha trattato diversi argomenti cruciali quali l’azione per il clima, la ripresa economica, la politica estera, la trasformazione digitale e la solidarietà sociale.

La Presidente von der Leyen ha iniziato il suo intervento riconoscendo le sfide che il continente ha affrontato e sottolineando la resilienza e l’unità che l’UE ha dimostrato negli ultimi tempi. Nelle sue parole ha dato risalto a quanto sia importante l’impegno dell’alleanza politica ed economica a mantenere la solidarietà e la coesione tra i suoi Stati membri, sostenendo un futuro in cui l’Unione europea è in prima linea nel progresso e nella stabilità globale.



Azioni per il clima e la sostenibilità

Un tema centrale del discorso della Presidente von der Leyen è stato la dedizione dell’UE alla lotta contro il cambiamento climatico e al raggiungimento della sostenibilità. La Presidente ha evidenziato l’urgente necessità di un’azione accelerata per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e proteggere il pianeta per le generazioni future. Il Patto verde europeo, una strategia globale per rendere l’Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, è stato al centro delle sue osservazioni.

La Presidente ha delineato i piani per migliorare la produzione di energia rinnovabile, avanzare le misure di efficienza energetica e la transizione verso un’economia circolare. Gli investimenti in infrastrutture e tecnologie sostenibili avranno la priorità per garantire che l’Europa sia all’avanguardia nella rivoluzione dell’energia verde, creando sia crescita economica che sostenibilità ambientale.

Ripresa economica e resilienza

La Presidente von der Leyen ha riconosciuto le perturbazioni economiche causate dalla pandemia globale e dalla guerra in Ucraina e ha sottolineato la determinazione dell’UE a riprendersi e ad essere più forte e più resistente di prima. Ha messo in risalto anche l’importanza di investire in innovazione, ricerca e istruzione per sostenere la ripresa economica. Inoltre, il Piano di ripresa per le nuove generazioni è stato evidenziato come uno strumento cruciale nel percorso di ripresa del l’UE, volto a rivitalizzare le economie e a creare milioni di posti di lavoro.

Inoltre, la Presidente ha dato rilievo alla necessità di rafforzare il mercato unico europeo, promuovere un ambiente favorevole alle imprese e sostenere quelle piccole e medie a guidare la crescita economica. A riguardo ha sostenuto anche l’importanza di una tassazione equa e della digitalizzazione nel plasmare il panorama economico del continente.

Politica estera e impegno globale sono due parole importanti per la Presidente von der Leyen

Nel suo discorso, von der Leyen ha sottolineato l’importanza di una voce europea unita e assertiva sulla scena globale. La Presidente si è espressa a favore di una politica estera UE più forte e coerente, evidenziando il ruolo del blocco come attore globale che promuove la pace, la stabilità e i diritti umani. Il rafforzamento delle partnership e l’impegno con le regioni vicine è stato un tema centrale, promuovendo relazioni basate sul rispetto reciproco e sulla cooperazione.

Per giunta, la Presidente ha messo in risalto l’impegno dell’UE a favore del multilateralismo, riconoscendo l’importanza di collaborare con organizzazioni e partner internazionali per affrontare le sfide globali quali il cambiamento climatico, la migrazione e la sicurezza.

Trasformazione digitale e innovazione

Un altro aspetto significativo del discorso della Presidente è stata la visione dell’UE per un futuro digitale. Ha sottolineato la necessità per l’Europa di guidare la trasformazione digitale, sostenendo i valori democratici e garantendo che i benefici della tecnologia raggiungano tutti i cittadini. La Presidente ha parlato di promuovere un’industria digitale competitiva, investire in tecnologie all’avanguardia e garantire la sicurezza informatica.



La Presidente von der Leyen ha evidenziato l’importanza dell’alfabetizzazione digitale, delle infrastrutture digitali e dell’uso etico dell’intelligenza artificiale, nello specifico sottolineando che l’UE deve essere all’avanguardia dei progressi tecnologici, garantendo al contempo la privacy e la protezione dei dati dei suoi cittadini.

Solidarietà sociale e inclusione

Nel suo intervento conclusivo, la Presidente von der Leyen ha ribadito l’impegno dell’UE per la solidarietà sociale e l’inclusività. Ha evidenziato l’importanza di un’Europa socialmente giusta e coesa, dove nessuno è lasciato indietro. La Presidente ha sottolineato come per affrontare le disuguaglianze bisogna affrontare degli sforzi, promuovere la parità di genere e sostenere i gruppi sociali vulnerabili attraverso politiche e finanziamenti mirati.

Le parole della Presidente von der Leyen in conclusione

Il discorso ha risuonato con un appello all’unità tra gli Stati membri e lo sforzo collettivo richiesto per affrontare le sfide e capitalizzare le opportunità che ci attendono. La visione della presidente von der Leyen per l’Unione europea pone l’accento su unità, sostenibilità, resilienza e progresso, ponendo le basi per un futuro promettente per il continente e i suoi cittadini.