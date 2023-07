Il Dortmund acquista Nmecha e stipula una clausola anti-omofobia

Il Dortmund acquista Nmecha e stipula una clausola che prevede una multa di 1 milione di euro per il giocatore in caso di messaggi omofobi.

Il Dortmund acquista Nmecha dal Wolfsburg. Il talento tedesco classe duemila indosserà la maglia giallonera la prossima stagione come sostituto di Jude Bellingham, partito per Madrid. Solitamente nelle trattative per il trasferimento di un calciatore sono le questioni economiche a presentare le maggiori insidie e a rappresentare il principale incaglio alla buona riuscita delle operazioni. In questo caso, però, a rallentare le procedure per l’acquisto del giocatore sono state delle vicende extra-calcistiche, che hanno portato alle rivolte di gran parte della tifoseria del Dortmund e all’opposizione di importanti Sponsor del club.

Le dichiarazioni omofobe di Felix Nmecha

Occorre fare un piccolo balzo indietro nel tempo per comprendere le ragioni della clausola e dell’opposizione dei tifosi all’ingaggio.

Felix Nmecha, infatti, non ha fatto parlare di sé soltanto per le prodezze mostrate nel rettangolo verde, ma ha suscitato molto scalpore per alcune opinioni in controtendenza con i valori del Borussia Dortmund. Negli ultimi anni Nmecha ha riempito il suo profilo instagram di messaggi omofobi. A febbraio di quest’anno il giocatore ha condiviso un video di Matt Walsh, statunitense di estrema destra, che derideva il padre di una persona transgender. A giugno, nel “mese del pride“, ha postato un breve reel di “Reformedbychrist”, una pagina di propaganda del fondamentalismo cristiano, nel quale veniva associato il “Pride” al diavolo.

La rivolta dei tifosi

Le dichiarazioni di Nmecha hanno provocato la mobilitazione della Federcalcio tedesca che ha aperto un'indagine nei suoi confronti. Ma la reazione più indignata è stata dei tifosi del Dortmund che, ancor prima che l'ingaggio si concretizzasse, hanno presentato uno striscione davanti allo stadio con la scritta: "@BVB: Stand by your values!". Anche un importante sponsor dei gialloneri, il cui nome non è stato rivelato, ha mostrato le sue perplessità alla società circa l'acquisto del tedesco. Queste turbolenze hanno rallentato la trattativa senza però riuscire a bloccarla, in quanto il giocatore dalla prossima stagione giocherà nel Signal Idun Park. Neanche dopo l'ufficialità si sono arrestate le critiche, infatti l'ultima contestazione da parte dei tifosi è arrivata nei giorni scorsi con un altro striscione: "Zero tolleranza verso l'intolleranza. I valori non si possono contrattare".









I valori del Borussia Dortmund

Da anni il Borussia Dortmund si schiera a presidio dei diritti e dei valori della comunità Lgbtq+. Il club riconosce e contrasta le discriminazioni subite dalle persone gay, lesbiche, trans*, inter* e non binarie. Tra le tante iniziative in difesa della diversità, si può ricordare la speciale maglia arcobaleno indossata dai giocatori nella partita contro il Borussia Mönchengladbach, disputata nel novembre 2022. Anche la fascia del capitano portava i colori dell’arcobaleno, il tutto al fine di promuovere la tolleranza e la diversità.

Il Signal Iduna Park è stato inoltre il teatro del BVB Action Day: manifestazione della durata di tre giorni che si svolge dal 2017 e ha l’obiettivo di sensibilizzare sulle varie forme di discriminazione, cercando di infondere il giusto coraggio in chi le subisce per riuscire a contrastarle.

Queste e tante altre iniziative mostrano chiaramente i valori che i tifosi considerano traditi.

Il Dortmund acquista Nmecha con un compromesso?

Le perplessità mostrate dai tifosi e dagli sponsor sono state ampiamente sorpassate dall’interesse per il talento tedesco. A quanto pare la decisione di proseguire con l’ingaggio sembrerebbe il frutto di una composizione di diverse istanze. La clausola apposta nel contratto appare, però, più un compromesso con cui portare avanti l’acquisto, piuttosto che un bilanciamento vero e proprio tra la ritrosia dei sostenitori e le necessità della rosa.

Soltanto i prossimi mesi e la stagione alle porte potranno disvelare la reale efficacia della clausola e se i contrasti con la tifoseria saranno superati da un atteggiamento in linea con i valori del club e dalle giocate di Nmecha.

Raffaele Maria De Bellis