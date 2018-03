Il Fatto Quotidiano assume Alessandro Di Battista

Di Filippo Giardina

Alessandro Di Battista “lascia” la politica e, con moglie e figlio, andrà in giro per il mondo a realizzare reportage per il Fatto Quotidiano.

In questa riga c’è tutta la desolazione politico-culturale italiana.

Andiamo con ordine:

Il Fatto Quotidiano è il giornale nato grazie a un vip, Marco Travaglio, diventato negli anni, grazie a oltre 30 libri su Silvio Berlusconi, il giornalista che dice la verità.

Il Movimento 5 stelle è nato grazie a un vip, Beppe Grillo, che negli anni, dopo essere stato cacciato e censurato da tv e media, ha creato il movimento che dice la verità.

Alessandro di Battista è una persona a caso che grazie a Beppe Grillo, al Fatto Quotidiano e a tutta la sub cultura forcaiola, gentista, èoradidirebasta, è diventato un vip da oltre un milione di follower sui social ed è un punto di riferimento per chi vuole ascoltare la verità sulla vecchia politica corrotta, sperare in un cambiamento radicale e in un futuro migliore.

Da questo mio breve riassunto potete cogliere due aspetti.

Il primo è quello per il popolino:

Un giornalista con la schiena dritta, insieme a un comico coraggioso riescono a trasformare un uomo qualunque in un paladino delle persone semplici.

Che bello, finalmente, è un sogno.

Il secondo, più amaro e veritiero:

Un vip incontra un altro vip e come in un grande fratello qualsiasi si prende uno sconosciuto e lo si trasforma in vip grazie all’ingenuità del pubblico.

Stiamo lasciando la politica, il giornalismo e la cultura in mano alle persone famose.

In una società basata sulla popolarità, non conta chi sei e che cosa pensi, conta quanto pubblico hai.

La casta dei vip vi deve far paura.



– Post Scriptum –

Il Partito Democratico ha perso le elezioni, non conta più nulla e chi continua a parlarne è un povero rinc*gli*nit* o Scanzi.