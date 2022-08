Il femminicidio nei giornali: un dolo d’impeto dettato dalla gelosia

Spesso accade di imbattersi in articoli di giornale o sfogliare riviste, e provare un senso di indolenza dinanzi alla resistenza degli stereotipi sessisti con cui vengono rappresentati i generi e con la quale viene trattato il femminicidio nei giornali.

La lingua e le parole, possedendo il ruolo di “vestire” il mondo, costituiscono uno strumento potentissimo. Utilizzarli per professione implica un onere nei confronti di chi legge da non prendere sottogamba. Questo perché non solo contribuisce alla diffusione di una cultura, ma tende a plasmare l’opinione dei lettori, influenzando la loro interpretazione e reificando un dato messaggio. Infatti, qualunque titolo controverso o frase posta nel modo sbagliato, potrebbe plausibilmente ancorare chi legge a una data realtà sociale, connessa ad una serie di stereotipi e pregiudizi derivanti da una comune matrice culturale.

Linguaggio sessista, società sessista. Come i giornali trattano il tema del femminicidio

Se volessimo analizzare i discorsi mediali relativi a casi di femminicidio nei giornali, potremmo notare come tendenzialmente la stampa, che vanta di una rilevante risonanza in questo contesto, fornisce una cornice interpretativa che deresponsabilizza l’azione violenta dell’uomo.

Più nello specifico la cronaca, facendo di un raptus dettato da una presunta gelosia o da un amore smanioso il perfetto capro espiatorio di un assassinio, tende a sminuire la vicenda in questione, eludendone l’aspetto socio-culturale. Infatti, utilizzando il leitmotiv del dolo d’impeto dettato dalla gelosia, si finisce per stigmatizzare (anche inconsapevolmente) la donna in quanto corresponsabile. Ciò spesso porge scusanti al carnefice e sminuisce la posizione della vittima insieme ad ogni suo sentimento, dolore o rabbia.

Questo cosa comporta?

Di certo, il risultato di tutto questo è che il lettore sarà più incline a empatizzare con il carnefice e gli riconoscerà degli attenuanti. Di conseguenza gli impedirà di valutarne la portata socio-culturale e condurrà quest’ultimo a inserire a fatica l’evento in un quadro generale che supera confini invisibili e nazionali.

Un uomo nato e cresciuto all’interno di questa cultura pertanto faticherà ad immaginare un altro modo di porsi e a comprendere che un dato atteggiamento è inopportuno. Perché se si vive una società in cui il sessismo è sistemico, meccanicamente lo si assorbe.

Si è arrivati quindi a introiettare quella sovrastruttura patriarcale che si esplica in un linguaggio sessista e paradossale. E’ un meccanismo fondato su un tipo di cultura che giustifica delle dinamiche violente e di potere. Situazioni che spesso precedono atti eclatanti, come appunto quello di uccidere.

Femminicidio nei giornali: un linguaggio poco inclusivo che ci ancora a modelli culturali patriarcali

Il femminicidio costituisce la punta dell’iceberg di un sistema di credenze che giustifica azioni profondamente problematiche. La donna viene “disegnata” come colei dalla quale ci si aspetta un certo tipo di comportamento. Qualora quest’ultima non si conformi ad esso, la punizione diventa inevitabile. E allora un po’ sì, se l’è cercata la “furia”, che così descritta, appare intrinseca nell’uomo (maschio) e per questo giustificata. Pertanto, se questa cultura continuerà a essere promossa, le donne verranno innalzate quando rispondono ad un certo ideale, ma sminuite come esseri umani.

Parole alienanti per una rivoluzione

Così facendo, è come se la cronaca ci estraniasse dalle narrazioni e creasse una situazione sfavorevole fuorviante. Questo rende i protagonisti della vicenda degli ingranaggi difettosi di un sistema integro, istituendo così una distanza estremamente marcata con il lettore.

Al contrario, il primo tentativo che i giornali -muniti degli strumenti necessari- potrebbero fare per tentare di sopprimere la rape culture, è proprio quello di avvicinare quanto più possibile il lettore ad un dato avvenimento. Solo in questo modo quest’ultimo riuscirà a identificarsi al suo interno e a comprendere che si tratta di un fenomeno che interessa e coinvolge tutti, nessuno escluso.

Una rivoluzione del linguaggio delineerebbe inoppugnabilmente un ottimo punto di partenza per il raggiungimento una società più inclusiva.

Angelica Di Carlantonio

Stampa questo articolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...