Quando il partner vuole nascondere la relazione: il fenomeno stashing

Ultimamente sta dilagando un nuovo fenomeno: lo stashing.

Che cos’è lo stashing?

Avete presente una relazione sentimentale, in cui nessuno oltre alla coppia è a conoscenza del rapporto? Nessuno sa della storia d’amore, nessuno tranne i due partner. Inoltre, non vengono postate nemmeno fotografie sui social network. Lo stashing è esattamente questo, stare assieme a una persona, ma allo stesso tempo “non esistere” realmente. Questo fenomeno è subito soprattutto dalle donne, ma anche molti uomini sono vittime di stashing. Il termine è stato coniato per la prima volta dalla giornalista Ellen Scott, ed esso deriva dal verbo inglese “to stash”, che significa nascondere.

Come è possibile capire se una relazione è in realtà stashing? Ci sono alcuni segnali per capire se il partner vi sta nascondendo, ad esempio:









1 Se la relazione si consuma soltanto in camera da letto, ovvero se ogni vostro incontro è esclusivamente a scopo sessuale.

2 Se non avete mai avuto occasione di conoscere un amico o un parente. Inoltre, nelle situazioni pubbliche (piazze, parchi, ristoranti o bar) lo “stasher” tende a essere agitato o in forte disagio.

3 Se il partner tende a giustificarsi troppo, come se ci fosse sempre qualcosa che non va, qualcosa che è sempre difficile oppure se inventa sempre delle giustificazioni per non uscire di casa. Inoltre, lo “stasher” usa molte scuse per giustificare il suo comportamento, come ad esempio “sono certo che i miei amici non ti piacerebbero”, “frequentano sempre luoghi che non mi piacciono”.

4 Se sapete soltanto il nome del vostro partner, nient’altro. Nessun dettaglio della sua vita, lavoro, origini o gusti personali.

5 Se sui social network non appaiono foto in cui siete assieme, ma nemmeno in cui siete soli.

Perché lo “stasher” si comporta così?

Forse perché, secondo lui, la relazione non è così importante, quindi si aspetta che questa sia soltanto una storia passeggera, che non duri tanto tempo. Così, si instaura una relazione superficiale, nella quale viene soddisfatto soltanto il desiderio sessuale, niente amore, niente sentimento.

Dietro a questo atteggiamento, però, potrebbero nascondersi delle motivazioni psicologiche profonde: la cosa migliore è capire se la propria relazione in realtà è stashing e affrontare la situazione

Caterina Tiziani