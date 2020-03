Il fiume Colorado scorre verso un futuro arido

Dighe, irrigazione e ora i cambiamenti climatici stanno drasticamente impoverendo il fiume Colorado, un tempo possente.

Nonostante il suo nome, il fiume Colorado tocca molto più del suo Stato omonimo. La sua presenza apparentemente onnipresente, in tutto il sud-ovest americano e nel nord del Messico, l’ha reso una fonte d’acqua essenziale. In effetti, la via d’acqua, lunga circa 1.450 miglia, si estende e si snoda attraverso sette Stati negli Stati Uniti, e altri due in Messico.

Oltre a fornire acqua a milioni di persone, sostiene la fauna selvatica (non censita) e irriga oltre cinque milioni di acri di terreno agricolo. Ora, sembra che sia in pericolo e non soltanto a causa delle insostenibili quantità d’acqua attinte dall’uomo. Ma anche per via delle precipitazioni anormalmente basse e delle condizioni calde e secche; fattori che ne hanno notevolmente ridotto il flusso.









Un recente studio, condotto dall’US Geological Survey (USGS), rivela infatti che il flusso naturale del fiume Colorado è diminuito del 20%. I ricercatori sostengono che oltre la metà del declino del flusso è collegato all’aumento delle temperature. E, affermano che, man mano che il riscaldamento aumenta, il rischio di “gravi carenze idriche” per i milioni che si affidano a esso dovrebbe peggiorare notevolmente.

I cambiamenti climatici alterano ogni sorta di variabili, dalla temperatura effettiva dell’aria alla quantità di precipitazioni e se cadono come neve o pioggia. Poiché tutti questi fattori si nutrono l’uno dell’altro, i ricercatori si basano su stime diverse. Come i fiumi di tutto il mondo e il loro cambiamento di fronte al riscaldamento.

La mancanza di acqua è sempre più evidente e il fiume Colorado diminuisce ad un tasso di circa il 9,3%. Con l’aumentare della temperatura potrebbe perdere circa un quarto del suo flusso naturale entro il 2050. La sparizione di un fiume va a compromettere l’equilibrio dell’ecosistema dell’area con conseguenze sia sulla flora e sulla fauna, sia sugli abitanti “umani” del territorio.

Per una risorsa tanto critica gestita con cura come il fiume Colorado, la precisione è la chiave. Solo sapere che sta diminuendo in risposta ai cambiamenti climatici non è sufficiente; ancor più cruciale è sapere quanto sarà probabile questo declino. Ma capire quanto è probabile che il flusso di un fiume diminuisca non è un compito semplice.

Fiume Colorado, USA

Dalla sua alta sorgente nelle Montagne Rocciose, il fiume Colorado canalizza l’acqua a sud per circa 2.330 km, attraverso cascate, deserti e canyon. Fino alle lussureggianti zone umide di un vasto delta in Messico e nel Golfo della California. La sua portata varia da 113 m³/s durante la siccità a 28.000 m³/s durante i periodi di massima piena.

Oggigiorno, una portata di oltre 2000 m³/s è rara. A causa dell’effetto stabilizzatore recato dalla costruzione di grandi bacini per centrali idroelettriche nel basso corso. La portata media totale prima dello sbarramento era di 620 m³/s.

E’ a partire dagli anni ’20 che gli stati occidentali iniziarono a dividere l’acqua del Colorado, costruendo dighe e deviando il flusso a centinaia di miglia. Verso Los Angeles, San Diego, Phoenix e altre città in rapida crescita. Il fiume attualmente serve 40 milioni di persone in nove stati, tra Stati Uniti e Messico, con il 70% o più della sua acqua sottratta per irrigare milioni di acri di terra coltivata.

Lo schianto e il dirottamento del Colorado, settimo fiume più lungo del Paese, possono essere visti da alcuni come un trionfo dell’ingegneria, da altri come un crimine contro la natura. E, come rivela il consiglio della difesa delle risorse naturali (Natural Resources Defense Council), il bacino del Colorado è il centro del più intenso cambiamento climatico degli Stati Uniti Occidentali.

Dagli anni settanta l’aumento della temperatura ha contribuito a un più rapido scioglimento delle nevi. Ciò ha portato al riscaldamento di molte aree contigue al bacino idrografico del Colorado. Come risultato, il volume di acqua nel bacino idrografico è diminuito. Gli anni dal 2000 al 2004 furono gli unici 5 anni consecutivi nella storia con una portata d’acqua sotto la media. Il lago Powell, uno dei più importanti bacini idroelettrici, è pieno solo al 45%.

Lo scioglimento del manto nevoso

Il gruppo di studio ha individuato la neve come elemento essenziale nella sensazione di calore e di riflettività della neve. E, soprattutto, un elemento chiave per la sensibilità del fiume, noto come albedo. Il team si è quindi concentrato sul ruolo della copertura nevosa come “scudo protettivo” per l’acqua. Nei loro modelli, gli esperti, hanno scoperto che la perdita della neve invernale ha portato a temperature più calde con maggiore evaporazione.

La neve riflette la luce, quindi la sua riduzione indica che i bacini fluviali assorbono più energia termica. La luce del sole, d’altro canto, provoca una più rapida evaporazione dal manto nevoso. Maggiore è l’evaporazione che proviene dal bacino significa diminuzione dell’acqua nel fiume.

I ricercatori prevedono anche che il flusso naturale medio diminuirà del 9%per ogni aumento di 1,8 gradi della temperatura. La perdita di approvvigionamento idrico si profila per circa 40 milioni di persone e 5 milioni di acri di terreni agricoli che dipendono dal fiume.

Entro il 2050, prevedono due possibili scenari cupi: l’acqua che scorre nel fiume ridotta del 14-26%. O, peggio ancora, ridotta del 19-31%. Affermano, inoltre, che anche se le precipitazioni aumentano probabilmente non sarà sufficiente per compensare l’aumento dell’evaporazione. Prevedendo carenze idriche più gravi, questo studio offre un terribile avvertimento delle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Queste discrepanze portano a un’enorme quantità di incertezza per la nostra comprensione di come la carenza idrica influenzerà il sostentamento umano. Oltre che l’attività economica e la salute degli ecosistemi.

La ricerca quantifica la scarsità d’acqua negli Stati Uniti sudoccidentali: aspettarsi una maggiore siccità, con gravi conseguenze socioeconomiche

Uno degli impatti più importanti dal punto di vista socioeconomico del cambiamento climatico è la siccità. Negli Stati Uniti sud-occidentali, la scarsità d’acqua è stata una preoccupazione per decenni. Abbiamo visto violenti incendi, alvei prosciugati e insuccessi nei raccolti, in parte a causa di siccità e meno manto nevoso. A tal proposito molte città del sud-ovest stanno già limitando il consumo di acqua.

Probabilmente la storia più visibile, oltre che storica, dell’uso dell’acqua e dei cambiamenti climatici è proprio quella del fiume Colorado. A lungo fonte d’acqua dell’ovest, che si estende dal Colorado e dal Wyoming al (storicamente) Golfo della California. Ma, dalla fine degli anni ’90, il letto più a sud è asciutto, in conseguenza dello sbarramento e dell’aumento del consumo di acqua. Ciò che sta accadendo in questo ultimo decennio è davvero grave, il fiume Colorado non riesce nemmeno a raggiungere l’oceano. (Ad eccezione di un esperimento del 2014 che lo ha lasciato fluire liberamente).

Il prelievo delle acque, effettuato da anni per irrigare la Imperial Valley o per altri usi per mano umana, ha fatto sì che il fiume Colorado si prosciugasse nel tratto messicano. Il delta del Messico si è ridotto e lascia in un tratto polveroso di deserto solo piccole zone umide.

Ora, ad aggravare sempre più vi sono i cambiamenti climatici. Ma, ciò che è più difficile da stabilire è come tale mutamento influenzerà il tasso di scarico. Per via dell’aumento globale della temperatura, legato alle emissioni di gas serra, il fiume Colorado è gravato da una maggiore evaporazione dell’acqua. E, da un minor numero di fonti coerenti per rifornire la sua offerta.

Nella misura in cui l’acqua è vita, l’idea che si prosciughi il fiume Colorado – o che diminuisca drasticamente – comporta un devastante impatto. Il riscaldamento globale ha drasticamente ridotto il flusso naturale nel fiume Colorado. Mettendo, così a repentaglio l’approvvigionamento idrico di circa 40 milioni di persone e milioni di acri di terreno agricolo.

40 milioni di persone e 5 milioni di ettari interessati

Il bacino idrografico del fiume Colorado si estende per circa 630.000 km² e copre vari Stati. La possibile riduzione del flusso fluviale avrà un forte impatto sull’approvvigionamento idrico di circa 40 milioni di persone. Oltre, che sui 5 milioni di acri di terra coltivata. La ricaduta di un evento del genere sarebbe particolarmente devastante per gran parte della regione sud-occidentale del Paese.

Il fiume Colorado sfocia nel lago Powell, situato tra Utah e Arizona, e nel lago Mead, che confina con l’Arizona e il Nevada. Le due maggiori riserve idriche degli Stati Uniti. Il solo Lago Mead fornisce alla città di Las Vegas quasi la metà della sua intera riserva d’acqua. Ma non sono solo le persone nella regione che dipendono dall’acqua che scorre attraverso il fiume Colorado. Anche il resto del paese conta su di esso. L’acqua dall’imponente via d’acqua irriga circa il 15% di tutti i prodotti agricoli negli Stati Uniti e aiuta a fornire circa il 90% di tutte le verdure invernali coltivate negli Stati Uniti.

Il fiume è una fonte di sostentamento non solo fornendo una risorsa essenziale, ma fornendo anche posti di lavoro. Supporta circa 1,4 trilioni di dollari di attività economica annuale, ed è responsabile del supporto di circa 16 milioni di posti di lavoro. In California, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, New Mexico e Wyoming.

Come il fiume Colorado perde le sue fonti d’acqua, anche lavoro e merci, che ne derivano, inizieranno ad evaporare. Un processo che è già in corso. Secondo i ricercatori dell’Università del Colorado, il fiume è già più basso di circa 130 piedi rispetto al 2000 . Tale tendenza dovrebbe continuare. Avvertono che il flusso del fiume Colorado dovrebbe diminuire tra il 5 e il 20 percento nei prossimi 40 anni.

Felicia Bruscino

Foto di David Lusvardi su Unsplash