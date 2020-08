Il Forex: come si opera sul mercato

State seriamente valutando la possibilità di ottenere dei vantaggi e dei guadagni dal Forex? Il Foreing Exchange market o più comunemente conosciuto come mercato della valuta, da non confondere con indici borsa mondiali , conosciuto a livello internazionale è fondamentale per offrire un nuovo trampolino di lancio in questo business. Andando ad analizzare la storia del forex, ci si accorge che il sistema azionario più grande del mondo ha il centro dei cambi a Londra e le città dove avvengono la maggior parte degli scambi è New York.

Quello che vi interessa e sapere come operare sul mercato? Pensate ad un servizio che non ha una sede fisica centralizzata, le operazioni possono avvenire online con tutto il mondo. Calcolate il numero e la diversità degli operatori attivi sul mercato, vi accorgerete che il Forex comprende innumerevoli scambi con banche, imprese multinazionali, governi e istituzioni.

Una volta concepito questo concetto, ricordatevi che l’investimento ha come obiettivo quello di ottenere dei profitti grazie alle numerose oscillazioni su tassi di cambio della valute. In termini tecnici stiamo parlando di Short e Long, quest’ultimo è il risultato che si ottiene quando l’operatore acquista una valuta nella speranza che aumenti di valore, per rivenderla ad un prezzo maggiorato.

Mentre la posizione short è quella in comune con diversi professionisti, che cede una valuta con il desiderio di speculare in un secondo momento, riuscendo ad acquistarla ad un prezzo inferiore. I prezzi delle valute, nella maggior parte dei casi vengono sempre quotati in base alla relazione con un’altra valuta, si parla quindi di coppie: EUR/USD, GPB/ USB, USD/JPY, anche se la coppia più popolare è quella del Dollaro Americano e dell’Euro, oltre alla Sterlina e allo Yen.

Per muoversi sul mercato avete bisogno di due strumenti:

– Broker, piace ROInvesting

– Banche e Società di trading Online

Il Broker è lo staff professionale che si occupa in maniera diretta dei vostri soldi, vi affida la possibilità di operare in questo mercato. Attenzione, assicuratevi di fare la scelta giusta per avere una massima velocità di processo tra vendite e acquisti. Solo entrando in contatto con le società di trading online, potrete iniziare ad utilizzare le Piattaforme di Forex Trading, appositamente pensate per lavorare sul trading online.

Sul web le offerte non mancano e spesso si parla anche della possibilità di accedere a un bonus gratuito, rifletteteci. Un ultimo consiglio prima di lanciarsi nel settore? Avere una buona conoscenza delle dinamiche imposte dal Forex, altrimenti i rischi di perdita sono elevati.