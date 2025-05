Le politiche commerciali della Cina sono al centro di un’intesa significativa tra i principali responsabili finanziari delle sette democrazie più ricche del mondo. Questi paesi, membri del cosiddetto G7, hanno messo da parte le divergenze, soprattutto riguardo ai dazi imposti dagli Stati Uniti, per affrontare insieme il problema degli squilibri economici globali, con un chiaro riferimento alle strategie economiche non di mercato adottate da Pechino.

Le politiche commerciali della Cina al centro delle tensioni implicite nel vertice G7

Nel comunicato ufficiale emesso durante il loro incontro nelle montagne rocciose del Canada, i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi del G7 hanno scelto un tono più moderato rispetto al passato, lasciando da parte la consueta difesa senza riserve del libero commercio e riducendo le menzioni alla guerra in Ucraina. Nonostante ciò, è emersa una forte volontà di cooperare su vari fronti, incluso il possibile inasprimento delle sanzioni contro la Russia se non si dovesse raggiungere un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev.

Il dibattito sulle politiche commerciali della Cina si è fatto strada in modo implicito, con il riferimento a quelle “pratiche non di mercato” che alimentano squilibri nel commercio internazionale. Questo linguaggio, pur non nominando direttamente la Cina, è ampiamente riconosciuto come un rimando alle sovvenzioni, alle esportazioni e alle manipolazioni valutarie che, secondo l’amministrazione Trump, conferiscono a Pechino un vantaggio competitivo sleale.

Il vertice del G7, che ha visto la partecipazione degli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Giappone, Germania, Francia e Italia, si è distinto per un clima più collaborativo rispetto a precedenti incontri, in particolare quello dei ministri degli esteri tenutosi pochi mesi prima nello stesso paese. Allora, infatti, le tensioni erano evidenti, soprattutto a causa delle minacce da parte del presidente americano verso il Canada, incluso il rischio di nuovi dazi e persino l’insolita ipotesi che il vicino paese potesse diventare il “51° stato” degli Stati Uniti.







Un vertice per rafforzare la cooperazione economica globale

Questa nuova fase di dialogo e cooperazione appare fondamentale in un contesto globale sempre più complesso, dove le sfide economiche si intrecciano con questioni geopolitiche delicate. I membri del G7 sembrano voler inviare un segnale chiaro: gli squilibri commerciali non saranno più tollerati e verranno affrontati con azioni coordinate, riconoscendo l’importanza di mantenere un sistema commerciale equo e trasparente.

Da un lato, il rallentamento nel tono verso la guerra in Ucraina e la parziale omissione della tradizionale difesa del libero scambio mostrano una consapevolezza più pragmatica delle difficoltà attuali. Dall’altro, però, non viene meno la determinazione a monitorare da vicino le politiche che possono distorcere il mercato globale, con particolare attenzione proprio alle pratiche economiche di paesi come la Cina.

Il quadro che emerge è quello di un mondo che, pur diviso su molti fronti, riconosce l’urgenza di proteggere l’integrità delle regole commerciali internazionali. Le politiche commerciali della Cina, in questo senso, rappresentano un punto critico da affrontare con strumenti multilaterali, che possano contenere effetti distorsivi e garantire una competizione più leale.

L’incontro recentemente tenutosi tra i Paesi membri del G7 rappresenta un momento significativo e di grande rilevanza nel cammino verso una coesione sempre più solida tra le principali economie democratiche del mondo. Nonostante il contesto internazionale sia segnato da tensioni politiche, instabilità geopolitiche e una molteplicità di difficoltà economiche e sociali, questo vertice ha evidenziato la volontà comune di rafforzare l’unità e la collaborazione tra i leader globali.

La costruzione di un sistema di scambi commerciali più equo e sostenibile a livello globale richiede inevitabilmente un impegno costante nel dialogo aperto e nella cooperazione multilaterale. Attraverso un confronto franco, il rispetto reciproco e la determinazione nel compiere scelte condivise, anche su questioni sensibili e intricate, sarà possibile promuovere un modello economico più bilanciato, inclusivo e orientato al bene comune.

Elena Caccioppoli