Il giovane Karl_Marx il film di produzione francese al cinema in Italia il 5 aprile 2018. Un lungometraggio, presentato al Festival di Berlino nel 2017, che parla della vita del giovane Karl Marx di 26 anni, quando conobbe la moglie Jenny sulla strada dell’esilio.









Il giovane Karl Marx, un film di Raoul Peck, in cui si mescolano insieme e in parti il più possibile uguali degli elementi biografici, intimi, politici, storici, mettendo in evidenza il pensiero di Karl Marx in un concetto unico che irriga tutto: l’idea del conflitto. L’anno è il 1844. Il giovane Karl Marx conosce a Parigi il giovane Friedrich Engels, figlio del proprietario di una fabbrica, che studiava gli inizi del proletariato inglese. Engels offre a Marx il pezzo mancante che ricompone la sua nuova visione del mondo.I due, tra censura e raid della polizia, rivolte e sollevamenti politici, daranno vita al movimento operaio, che fino a quel momento era per lo più disorganizzato e improvvisato. Un movimento che, guidato, contro ogni aspettativa, da due giovani di buona famiglia brillanti, insolenti e perspicaci, diventerà la più totale trasformazione teoretica e politica del mondo dal Rinascimento.

Il giovane Karl Marx è una ricostruzione di un impegno e debutto politico di grande rilevanza storica.

La prima libertà di stampa consiste nel fatto che essa non è un’industria, mentre la vera e propria cura radicale della censura sarebbe la sua abolizione. Karl Marx

Il giovane Karl Marx CAST:

Regia: Raoul Peck

Attori: August Diehl – Karl Marx, Stefan Konarske – Friedrich Engels, Vicky Krieps – Jenny von Westphalen-Marx, Hannah Steele – Mary Burns, Olivier Gourmet – Pierre-Joseph Proudhon, Alexander Scheer – Wilhelm Weitling, Michael Brandner – Joseph Moll, Niels Bruno Schmidt – Karl Grün

Sceneggiatura: Pascal Bonitzer, Raoul Peck

Fotografia: Kolja Brandt

Musiche: Alexei Aigui

Montaggio: Frédérique Broos

Scenografia: Benoît Barouh

Costumi: Paule Mangenot

Maggie Van Der Toorn

Foto copertina: Fonte MyMovies