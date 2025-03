Negli ultimi anni, si è registrata una nuova tendenza allarmante: alcuni individui passano rapidamente dall’esposizione a contenuti violenti online alla commissione di omicidi efferati. Questo fenomeno, definito dagli esperti “assassini da 0 a 100”, rappresenta una sfida inedita per il sistema giudiziario e le forze dell’ordine. Secondo studiosi e criminologi, la violenza online potrebbe avere un impatto diretto sul comportamento di alcuni giovani, portandoli a compiere atti estremi senza una precedente escalation criminale.

Il legame tra contenuti di violenza online e azioni violente

Tradizionalmente, si pensava che la criminalità violenta seguisse un percorso graduale: piccoli reati che, nel tempo, sfociavano in atti più gravi. Tuttavia, casi recenti suggeriscono una realtà diversa. Giovani senza alcun precedente penale, apparentemente isolati e con una forte presenza online, sono passati direttamente dall’esposizione a contenuti disturbanti – come torture e decapitazioni – all’omicidio. Un esempio è quello di Nicholas Prosper, che ha sterminato la sua famiglia e pianificava un massacro in una scuola primaria.

Secondo Jonathan Hall, esperto di legislazione sul terrorismo, questi soggetti condividono molte caratteristiche con i terroristi radicalizzati online: sono spesso ragazzi immersi in un mondo virtuale che offre loro una visione distorta della realtà. La rete, infatti, non è solo uno strumento di accesso all’informazione, ma può diventare un ambiente che normalizza la violenza e la propone come soluzione ai problemi personali.







L’effetto degli algoritmi sui giovani

Uno degli aspetti più preoccupanti della violenza online è il modo in cui i contenuti estremi vengano proposti agli utenti. I social media e le piattaforme di video-sharing utilizzano algoritmi che spingono progressivamente verso contenuti sempre più violenti, alimentando una spirale pericolosa.

Il criminologo David Wilson ha sottolineato come questa dinamica sia profondamente diversa dal semplice consumo di film o videogiochi violenti. A differenza di questi ultimi, i social media offrono un’esperienza immersiva e solitaria, senza un contesto che aiuti a distinguere realtà e finzione.

Un dato inquietante emerso dalle ricerche di Wilson è che la quasi totalità dei suoi studenti di criminologia ha ammesso di aver visto almeno una volta un video di decapitazione online. Questa esposizione costante alla violenza potrebbe contribuire alla desensibilizzazione e, in alcuni casi, all’imitazione di comportamenti estremi.

L’influenza delle ideologie e delle comunità virtuali

Un altro aspetto da considerare è il ruolo delle sottoculture online nella formazione di questi nuovi profili criminali. Movimenti come incel, l’alt-right e i manifesti delle stragi di massa hanno contribuito alla creazione di un ambiente tossico in cui la violenza viene glorificata e legittimata.

Molti dei nuovi criminali non hanno un unico movente chiaro, ma agiscono sotto l’influenza di un mix di ideologie e rancori personali. Questa realtà è ulteriormente aggravata dalla mancanza di servizi di supporto per i giovani, come centri di aggregazione e strutture per la salute mentale, che potrebbero intercettare in anticipo situazioni di disagio.

Prevenzione e possibili soluzioni

Per contrastare questo fenomeno, gli esperti suggeriscono un approccio simile a quello utilizzato nella lotta al terrorismo. È fondamentale identificare in anticipo i segnali di radicalizzazione violenta e intervenire prima che i giovani compiano atti irreparabili.

Il settore tecnologico ha una grande responsabilità. Attualmente, le piattaforme social tendono a rimuovere contenuti violenti solo dopo segnalazioni, ma secondo alcuni esperti questo approccio non è sufficiente. Sarebbe necessario adottare un modello di sicurezza integrata, in cui gli algoritmi siano progettati per prevenire la diffusione di contenuti estremi anziché incentivarne la visione, poiché la violenza online non è più un fenomeno astratto o confinato al mondo virtuale: sta avendo conseguenze reali, portando alcuni individui vulnerabili a compiere atti estremi.

La facilità con cui i giovani possono accedere a contenuti violenti, unita all’isolamento sociale e all’assenza di interventi tempestivi, sta contribuendo alla nascita di una nuova generazione di criminali.

Elena Caccioppoli