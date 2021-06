Il lichene stabilizzato rivoluziona il design con funzionalità

Il lichene stabilizzato è la svolta innovativa del design. Impiegato nell’arredamento di uffici ed interni, svolge una funzione fonoassorbente e migliora le prestazioni lavorative. L’idea nasce dalla start-up romana IVision, nata in piena pandemia per portare la bellezza della natura proprio all’interno degli spazi chiusi, che in questo momento storico costituiscono la quotidianità per molti italiani. Il design biofilico insegna che il benessere della persona è dato dall’ambiente in cui vive. Basta davvero poco per migliorarlo sensibilmente, come una semplice parete verde.







Il nome del progetto è “Verde Digitale”. La sua innovatività è data dal connubio tra natura e tecnologia, offrendo la possibilità di integrare all’interno delle strutture verdi display di nuova generazione da usare per svariati scopi, da pubbilicità o informazione, fino alla funzione di supporto sostitutivo della carta.

Il lichene stabilizzato: il processo che c’è dietro

La stabilizzazione è un processo che permette a specie vegetali di vivere in assenza di luce ed acqua, mantenendo immutate le loro condizioni per lungo tempo. Il lichene viene raccolto nella fase centrale del suo ciclo vitale e poi immerso nelle vasche di stabilizzazione. Qui la sua linfa viene sostituita da un composto a base di glicerina naturale. L’organismo conserverà invariate morbidezza e flessibilità,





mantenendosi inattaccabile da muffe, funghi o acari. A rendere il lichene perfetto per gli spazi di lavoro è il suo potere fonoassorbente, caratteristica necessaria per alcuni uffici.

I benefici degli spazi verdi

La scienza ha ormai appurato i benefici che il contatto dell’uomo con la natura apporta all’equilibrio psicofisico, eppure non è facile incontrare spazi di lavoro che offrano angoli con viste rigeneranti o che ospitino la melodia dei suoni della natura.





La parola-chiave del design è reinventarsi, oggi ancor di più per le nuove regole dettate dalla pandemia. Il lichene stabilizzato si offre come soluzione semplice ed efficace per rimodellare gli uffici in chiave green, mitigando tensione e stress e massimizzano creatività e produttività ripristinando Il contatto con la natura.

Elena Marullo