Dopo che lavorò per diversi anni alla Pretura di Partanna, Rocco Chinnici conseguì nel 1975 la qualifica di magistrato di Corte d’Appello. Inoltre, nello stesso anno venne nominato Consigliere Istruttore Aggiunto all’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, in un momento in cui lo Stato italiano cercava di contrastare le mafia siciliana. Una volta diventato Consigliere Istruttore Aggiunto, si occupò di mafia. Nello specifico, si dedicò a un lungo elenco di politici, poliziotti, giudici, carabinieri, giornalisti e semplici cittadini uccisi da mafiosi siciliani tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta.

I responsabili dell’uccisione di queste persone furono dei mafiosi palermitani che, sebbene da diversi anni si facessero diverse indagini contro quest’ultimi, non avevano ancora ricevuto una condanna per aver ucciso queste persone. Non per caso o per semplice mancanza di prove questi mafiosi non avevano ancora ricevuto una condanna. Ogni giudice che si occupava di queste persone uccise, infatti, finiva nel mirino dei mafiosi siciliani e veniva ucciso da quest’ultimi. In questo modo ogni processo contro i mafiosi siciliani non aveva mai termine e i risultati delle indagini di un qualsiasi giudice venivano per legge cancellati.