Il Mar Mediterraneo, da sempre crocevia di scambi culturali e commerciali, è oggi scenario di un grave fenomeno di inquinamento che minaccia la salute dei suoi ecosistemi. Recenti studi hanno rivelato la presenza di migliaia di rifiuti in alcuni dei suoi fondali più profondi, a circa 5 chilometri di profondità, con concentrazioni preoccupanti, in particolare di plastica. Questi detriti, che vanno dai sacchi alle buste della spesa, rappresentano una minaccia per la biodiversità marina, nonostante la difficoltà di monitorare in maniera approfondita tali zone.

La scoperta nel Mar Ionio

Il punto più critico emerso dallo studio è la zona del Calypso Deep, situata nel Mar Ionio, dove è stata rilevata una delle più alte concentrazioni di rifiuti marini mai documentate. I ricercatori hanno calcolato circa 26.715 oggetti per chilometro quadrato in una zona che si estende a 5 km di profondità. Questo dato ha sorpreso gli esperti, poiché solo in alcuni fondali molto più distanti, come quelli del Mar Cinese Meridionale, si registrano livelli di inquinamento simili o superiori.

Come sono stati analizzati i fondali

La ricerca, condotta dalla Caladan Oceanic, ha utilizzato un veicolo sommergibile per esplorare il fondale marino e raccogliere dati. Il sommergibile Calypso Deep è sceso in profondità per eseguire rilevamenti visivi tramite telecamere ad alta risoluzione. Le immagini ottenute sono state analizzate dai ricercatori attraverso tecniche avanzate di fotogrammetria, che hanno permesso di stimare la densità e la distribuzione dei rifiuti sul fondale. In totale, sono stati esaminati 167 oggetti, di cui 148 confermati come rifiuti, mentre 19 oggetti hanno suscitato dubbi circa la loro natura.

Le fonti dell’inquinamento marino

Il fenomeno della plastica in mare non è una novità: da anni ormai i media e gli studi scientifici segnalano l’urgente necessità di intervenire. Ogni anno, milioni di tonnellate di plastica vengono abbandonate nei mari, sia per negligenza diretta che per l’impatto delle attività commerciali. Il trasporto marittimo rappresenta una delle principali fonti di inquinamento, con il 30% del traffico mondiale che attraversa proprio il Mar Mediterraneo. Le correnti trasportano i rifiuti galleggianti verso le profondità marine, dove la plastica si accumula nei fondali, rendendo sempre più difficile il recupero.







La plastica nel profondo del mare: cosa accade davvero

Le correnti marine sono uno degli agenti principali che trasportano la plastica dalle zone superficiali verso le profondità marine. A tale fenomeno si aggiungono processi come il biofouling, che favoriscono l’adesione di alghe e microrganismi ai rifiuti, aiutando questi detriti a sprofondare. Anche la zavorratura, cioè il processo mediante il quale i rifiuti sono affondati dalle imbarcazioni, gioca un ruolo importante. Seppur i rifiuti marini non sembrano avere un impatto diretto immediato sulla fauna marina nelle profondità analizzate, la presenza di plastica potrebbe alterare irreparabilmente l’habitat, con conseguenze a lungo termine ancora difficili da prevedere.

Le conseguenze dell’inquinamento per l’ecosistema marino

L’inquinamento da plastica ha un impatto devastante sugli ecosistemi marini. Sebbene la ricerca non abbia evidenziato un’interazione diretta tra i rifiuti sottomarini e la fauna, gli effetti indiretti sono altrettanto gravi. Le microplastiche, che derivano dalla degradazione dei rifiuti, possono essere ingerite da pesci e altri organismi marini, entrando nella catena alimentare. Inoltre, il cambiamento dell’habitat potrebbe alterare la biodiversità marina, portando a un impoverimento delle specie presenti.

La plastica nel Mediterraneo: un problema urgente

Il Mar Mediterraneo è particolarmente vulnerabile a questo tipo di inquinamento. Essendo un bacino semichiuso, con limitati scambi con l’oceano, l’area risente maggiormente della contaminazione da plastica. Le correnti oceaniche che potrebbero diluire e distribuire l’inquinamento sono meno presenti, rendendo il Mediterraneo un “recipiente” ideale per l’accumulo dei rifiuti. Questa realtà richiede un’immediata azione da parte delle istituzioni e degli Stati che affacciano sul mare, per implementare politiche di riciclaggio, migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’uso di plastica monouso.

Le scoperte recenti sottolineano l’urgenza di intervenire per ridurre l’inquinamento nei mari. Oltre all’introduzione di politiche più stringenti sul riciclaggio e sulla gestione dei rifiuti, è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e le aziende sull’importanza di ridurre l’impronta ecologica. La lotta alla plastica in mare è una battaglia che coinvolge tutti: dai cittadini agli enti locali, dalle industrie alle organizzazioni internazionali. Ogni piccolo gesto può contribuire a proteggere il nostro mare e la vita marina che vi abita.

Vincenzo Ciervo