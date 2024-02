Nelle pagine più oscure della storia contemporanea si racconta di una tragedia senza precedenti, un’atroce saga di dolore e distruzione che ha colpito nel cuore il futuro di intere generazioni. Parliamo dei giovani studenti palestinesi, vittime di un conflitto che ha trasformato le aule scolastiche in campi di battaglia e i libri in testimoni muti di violenza e terrore.

Nella cruenta cronaca del conflitto israelo-palestinese, una delle tragedie più sconcertanti e disumane riguarda l’aggressione israeliana che ha colpito direttamente il futuro della Palestina: i giovani studenti palestinesi. Il Ministero dell’Istruzione palestinese ha rivelato dati sconvolgenti che mettono in luce l’orrore vissuto da migliaia di giovani, vittime di una violenza indiscriminata.

Dall’inizio dell’aggressione israeliana, risalente ormai a circa 5 mesi fa, il terribile bilancio riporta la perdita di 5.260 vite studentesche palestinesi, mentre altri 8.985 giovani sono stati feriti, spesso in modo grave e irreversibile. Questi numeri sono più che semplici statistiche: sono vite spezzate, sogni infranti e un futuro che svanisce nell’abisso della guerra.

Giovani studenti palestinesi tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania

Le cifre sono ancor più sconvolgenti se si considera la suddivisione tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania. Nella Striscia di Gaza, epicentro di molte delle violenze, 5.213 studenti hanno perso la vita e 8.691 sono stati feriti, mentre nella Cisgiordania 47 giovani sono stati uccisi e 294 feriti dalle forze israeliane. Questi numeri rappresentano non solo una violazione dei diritti umani fondamentali, ma anche un attacco diretto al diritto all’istruzione, un diritto che dovrebbe essere sacrosanto per ogni giovane in qualsiasi parte del mondo.

Ma la tragedia non si ferma qui. Oltre agli studenti, anche 251 insegnanti e amministratori hanno perso la vita, mentre altri 846 sono rimasti feriti, spesso sacrificandosi per proteggere i propri studenti durante gli attacchi. Questo devastante tributo colpisce duramente la comunità educativa palestinese, costretta a lottare non solo per insegnare, ma anche per sopravvivere in un contesto di violenza implacabile.

Le scuole, luoghi sacri dell’apprendimento, sono diventate bersagli dell’aggressione. 286 scuole pubbliche e 65 affiliate all’UNRWA sono state bombardate e vandalizzate nella Striscia di Gaza, con conseguenze catastrofiche: 111 gravemente danneggiate e 40 completamente distrutte. Anche nella Cisgiordania, 57 scuole sono state attaccate e vandalizzate, mentre 133 scuole governative sono state utilizzate in modo improprio per scopi militari. Questo disprezzo per l’istruzione rappresenta una negazione dei valori umani più basilari e una chiara violazione del diritto internazionale.

Ma la devastazione va oltre i danni materiali. Oltre mezzo milione di giovani studenti nella Striscia di Gaza sono stati privati dell’opportunità di accedere all’istruzione sin dall’inizio dell’aggressione. E anche per i giovani studenti palestinesi che riescono ad andare a scuola nelle diverse aree della Cisgiordania, il peso dei traumi psicologici è opprimente: vivono in un costante stato di terrore e incertezza, con le ferite dell’anima che spesso sono più profonde di quelle fisiche.

L’orrore di questa tragedia richiede una risposta globale e decisa. Ogni vita persa è un monito contro l’indifferenza e l’ingiustizia. È un grido che chiede giustizia per le vittime e protezione per coloro che sono ancora in pericolo. L’istruzione dovrebbe essere un faro di speranza, non un bersaglio di guerra.

L’aggressione israeliana contro i giovani studenti palestinesi rappresenta un crimine contro l’umanità che non può essere semplicemente ignorato. Si tratta di un atto di violenza ingiustificabile che grida giustizia e richiede una risposta immediata e decisa dalla comunità internazionale. Guardare oltre questa tragedia significa accettare un’erosione dei valori fondamentali che reggono la nostra società. È un’offesa alla dignità umana, un affronto alla giustizia e un segno di profondo disprezzo per il diritto all’istruzione, un diritto universale che dovrebbe essere garantito a ogni giovane nel mondo.

Solo attraverso un’azione concreta e coordinata possiamo sperare di porre fine a questa spirale di violenza senza fine e di gettare le basi per un futuro più luminoso e pacifico per i giovani della Palestina e per tutti coloro che sono coinvolti in questo conflitto senza fine.

Andrea Umbrello